Justitie

Suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. Procurorii și polițiștii au descins în cinci județe

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Suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. Procurorii și polițiștii au descins în cinci județePercheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și polițiștii desfășoară, vineri, 47 de percheziții domiciliare în cinci județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenului de Bacalaureat 2026.

Ancheta se desfășoară în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, unde oamenii legii verifică modul în care informații confidențiale ar fi ajuns la persoane implicate în susținerea examenului.

Bacalaureat

Bacalaureat. Sursa foto: AI

Percheziții în 47 de locații

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că dosarul penal vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

„În cursul zilei de 3 iulie 2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, efectuează percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza județelor Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială”, au transmis procurorii.

Polițiști și jandarmi din mai multe județe participă la acțiune

Potrivit anchetatorilor, operațiunea este sprijinită de polițiști din mai multe structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Alba, inclusiv Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

La acțiune participă și polițiști din județele Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu, precum și efective ale Jandarmeriei din județele Alba și Cluj.

Ancheta este în desfășurare

Deocamdată, procurorii nu au oferit informații privind numărul persoanelor vizate sau modul în care ar fi fost divulgate informațiile confidențiale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi încercat fraudarea examenului de Bacalaureat 2026.

 

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