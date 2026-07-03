Bacalaureat 2026, ultima probă. Când se afișează rezultatele și cum se depun contestațiile

Examenul național de Bacalaureat 2026 se apropie de final. Vineri, absolvenții de liceu care aparțin minorităților naționale susțin ultima probă scrisă din această sesiune, cea la Limba și literatura maternă. După încheierea examenelor, candidații vor aștepta afișarea primelor rezultate, programată pentru 7 iulie, urmând apoi etapa contestațiilor și publicarea notelor finale.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare.

Vineri, elevii care au studiat în limbile minorităților naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, ultima din calendarul examenului de Bacalaureat 2026, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Săptămâna examenelor a început luni cu proba scrisă la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului, programată inițial pentru marți, a fost amânată pentru miercuri din cauza avertizărilor de Cod roșu de caniculă emise de meteorologi. Joi s-a desfășurat proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri are loc examenul la Limba maternă.

Accesul în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:30, doar în baza unui act de identitate valabil.

Candidații care au asupra lor telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, dispozitive electronice sau alte obiecte interzise trebuie să le lase în spațiile special amenajate înainte de intrarea în sala de examen. Acestea sunt introduse într-o pungă sau într-un plic, însoțite de o declarație în care sunt menționate obiectele depozitate. Candidații care refuză să predea aceste obiecte nu vor putea susține examenul.

Probele încep la ora 9:00, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de trei ore, calculate din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen.

Candidații cărora le-au fost aprobate măsuri de egalizare a șanselor, potrivit procedurilor Ministerului Educației, pot beneficia de un timp suplimentar de cel mult două ore.

Toate probele sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite fiecărui candidat.

Publicarea rezultatelor reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru absolvenții de liceu, întrucât media obținută poate influența admiterea la facultate și parcursul educațional ulterior.

Și în sesiunea din 2026 este păstrată procedura care permite candidaților să își consulte lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora.

Vizualizarea lucrărilor are exclusiv caracter informativ și nu înlocuiește depunerea unei contestații.

Pe 7 iulie, între orele 14:00 și 18:00, absolvenții pot consulta lucrările și pot depune contestații. Procedura continuă și pe 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile pot fi depuse atât direct la centrul de examen, cât și prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal.

Lucrările contestate vor fi recorectate de alți profesori decât cei care au efectuat evaluarea inițială, iar nota stabilită în urma acestei proceduri va fi definitivă.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Notele publicate la această dată vor avea caracter definitiv și vor sta la baza înscrierii la facultate. În funcție de media obținută și de criteriile stabilite de fiecare universitate, absolvenții își vor putea depune dosarele de admitere. Pentru anumite programe de studii, admiterea presupune și susținerea unor probe suplimentare, precum examene scrise, interviuri sau teste de aptitudini.