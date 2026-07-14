Peste 9.600 de candidați sunt așteptați marți, 14 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, organizată în 42 de centre din țară. Examenul începe la ora 09:00 și reprezintă etapa decisivă pentru obținerea dreptului de practică în învățământul preuniversitar. Potrivit Ministerului Educației, la sesiunea din acest an s-au înscris peste 10.000 de candidați, însă doar cei care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie pot participa la proba scrisă.

Pentru a ajunge la examen, candidații au trebuit să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;

să fi obținut calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar în curs;

să aibă media de cel puțin 8 la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, fără note sub 7 la fiecare probă.

Accesul în centrele de examen este permis între orele 07:30 și 08:00, pe baza unui act de identitate valabil.

Examenul începe la ora 09:00 și are o durată de patru ore. În anumite situații speciale, timpul poate fi prelungit cu una sau două ore, în cazul candidaților cu deficiențe de vedere sau al celor care susțin proba prin dictare, conform prevederilor legale.

În această sesiune sunt organizate probe la 106 discipline.

Cele mai multe înscrieri se înregistrează la specializările din învățământul preșcolar și primar.

Potrivit datelor Ministerului Educației, cele mai numeroase grupe de candidați sunt:

educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar în limba română – 2.506 candidați;

învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română – 1.902 candidați;

educator-puericultor în limba română – 576 de candidați;

psihopedagogie specială – 544 de candidați;

educație fizică și sport – 506 candidați.

Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe pagina dedicată examenului.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, până la ora 20:00, și pe 22 iulie, până la ora 12:00. Acestea pot fi transmise și online, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie, iar validarea acestora prin ordin de ministru este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

„Elaborarea subiectelor pentru cele 106 discipline, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, elaborarea baremelor de evaluare şi afişarea acestora, după susţinerea probei scrise sunt asigurate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare”, precizează oficialii ministerului.

După încheierea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate, de la ora 15:00, pe pagina dedicată examenului și vor fi afișate și la avizierele centrelor de examen.

Lucrările vor fi evaluate în format digital, în centre organizate la nivel național, iar examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori.

„Toate sălile care găzduiesc proba scrisă, precum şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor etc. sunt monitorizate audio-video”, anunţă ministerul.

Media minimă pentru promovarea examenului este 8, iar candidații care obțin această notă dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Lucrările vor fi evaluate în format digital, în centre organizate la nivel național, iar examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori.