S-au publicat rezultatele finale la Bacalaureat. Rata de promovare a crescut

Ministerul Educației a publicat duminică, 12 iulie, rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor. Rata de promovare a urcat la 76,9%, cu 2,1 puncte procentuale peste cea înregistrată înainte de recorectare, fiind ușor mai mare decât cea consemnată în sesiunea de anul trecut.

Ministerul Educației a anunțat duminică rezultatele finale ale probelor scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026.

"Rezultatele finale înregistrate la probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat din prima sesiune a anului 2026 au fost afişate astăzi, 12 iulie, pe site-ul dedicat. Analiza acestora relevă faptul că, după soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,1% - de la 74,8% la 76,9% - pe ansamblul tuturor promoţiilor", a anunțat Ministerul Educației.

În urma soluționării contestațiilor, au promovat examenul 97.020 de candidați. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, unde rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de reușită de 35,1%.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, cele mai multe medii finale s-au încadrat în intervalul 9,00 – 9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate la nivelul tuturor promoțiilor.

Totodată, 70 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10.

La probele de examen, numărul notelor maxime a fost următorul:

Limba și literatura română – 499;

Limba și literatura maternă – 35;

Proba obligatorie a profilului – 3.832 (Matematică – 2.455 și Istorie – 1.377);

Proba la alegere a profilului și a specializării – 3.312, cele mai multe note de 10 fiind obținute la disciplina Logică și argumentare, respectiv 886.

În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

"Precizăm că rata de succes/promovare se calculează din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Numărul contestaţiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări. Din acest total, 21.901 contestaţii au vizat note la proba E.a), 489 de contestaţii la proba E.b.), 16.943 de contestaţii la proba E.c.) şi 16.121 de contestaţii la proba E.d)", a anunțat Ministerul Educației.

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 este programată în perioada 3 – 24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie.

Comparativ cu anul trecut, rata finală de promovare este ușor mai ridicată. În sesiunea din 2025, procentul de promovare a crescut după contestații de la 74,3% la 76,5%.