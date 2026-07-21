Peste 37.000 de candidați vor susține marți, de la ora 9:00, proba scrisă a concursului de Titularizare 2026, organizată în 117 centre din 41 de județe și București. Ministerul Educației a anunțat că primele rezultate vor apărea pe 28 iulie, iar pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată este necesară cel puțin nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția specială sau proba practică.

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice și a catedrelor disponibile în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2026, cuprinde o inspecție specială la clasă sau o probă practică, urmată de examenul scris. Proba scrisă va începe marți, la ora 9:00, și va fi organizată în 117 centre de concurs din 41 de județe și municipiul București. Cele 112 discipline au fost repartizate pe centre, iar informațiile pot fi consultate pe site-urile inspectoratelor școlare.

Candidații vor fi verificați atât în privința cunoștințelor de specialitate, cât și a didacticii specialității, pe baza programelor aprobate prin ordin al ministrului.

Durata obișnuită a examenului este de patru ore, însă aceasta poate fi prelungită cu una sau două ore în anumite cazuri speciale.

Măsura se aplică persoanelor nevăzătoare, ambliopilor, candidaților cu anumite deficiențe de vedere sau celor care trebuie să dicteze conținutul lucrării unui profesor asistent de altă specialitate decât disciplina pentru care se desfășoară proba.

Sunt 44 de asemenea cazuri înregistrate în 16 județe și în municipiul București. Comisiile județene trebuie să asigure condiții pentru egalizarea șanselor, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor în funcție de nevoile individuale ale candidaților și de tipul deficienței, cu informarea Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul Educației a anunțat că 37.385 de candidați sunt așteptați să susțină proba scrisă, după ce au obținut cel puțin nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice. Dintre aceștia, 7.510 sunt absolvenți din promoția actuală ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic.

„În perioada de înscriere, la nivel naţional, s-au înregistrat peste 41.600 de dosare de înscriere, dintre care peste 8.600 ale absolvenţilor studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă. Menţionăm că, în intervalul alocat înscrierii, candidaţii au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe judeţe (drept urmare, pentru cei 37.385 de candidaţi care au dreptul de a participa la proba scrisă s-au înregistrat peste 39.900 de dosare de înscriere)", arată sursa citată.

Cele mai multe dosare au fost depuse pentru disciplina destinată învățământului preșcolar cu predare în limba română, unde au fost înregistrate peste 8.500 de înscrieri.

Urmează disciplina specifică învățământului primar cu predare în limba română, cu peste 6.300 de dosare, educație fizică și sport pentru profesori, cu peste 3.400, limba și literatura română, cu peste 2.250, și psihopedagogia specială, cu peste 2.000 de înscrieri.

Primele note vor fi afișate pe 28 iulie, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma dedicată concursului. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, după publicarea rezultatelor, până la ora 21:00, precum și pe 29 iulie, până la ora 12:00.

Documentele pot fi transmise direct la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, în funcție de procedura comunicată de fiecare inspectorat.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și în mediul online.

Candidații la examenul de Titularizare vor fi repartizați pe posturile didactice vacante disponibile pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Ședințele publice pentru repartizarea pe posturi vor fi organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă, corespunzătoare profilului postului. În cazul angajării pe perioadă determinată, prin suplinire, este necesară cel puțin nota 5 la proba scrisă și minimum nota 5 la proba practică sau la inspecția specială.

Subiectele de concurs, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare sunt pregătite de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Acestea vor fi publicate marți, după încheierea probei scrise, pe platforma subiecte.edu.ro.

Sălile în care sunt multiplicate subiectele, spațiile de concurs și încăperile în care lucrează comisiile de organizare, de evaluare și de soluționare a contestațiilor sunt dotate cu sisteme de supraveghere audio-video.

Lucrările candidaților vor fi evaluate în format digitalizat, în centre organizate la nivel național pentru fiecare disciplină.

Inspectoratele școlare, prin comisiile județene, se ocupă de organizarea și desfășurarea probei scrise, iar coordonarea metodologică este asigurată de Ministerul Educației și Cercetării.

Ministerul va pune la dispoziția candidaților și a persoanelor interesate, marți, în intervalul 8:00–16:00, linia TELVERDE 0800801100, unde pot fi semnalate eventualele probleme privind organizarea sau desfășurarea examenului.