Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Documentul nu modifică sistemul actual de notare și nu înlocuiește notele de la clasă, însă stabilește criterii comune după care profesorii vor evalua elevii.

Potrivit ministrului interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, scopul este ca notele acordate în școli diferite să fie mai apropiate și să reflecte aceleași niveluri de performanță.

Cea mai importantă schimbare este introducerea unor standarde naționale de evaluare, care vor descrie clar ce trebuie să știe și ce trebuie să poată face un elev pentru fiecare competență prevăzută în programa școlară.

Aceste standarde vor fi aplicate în învățământul primar și gimnazial și vor împărți performanța elevilor în trei niveluri:

-nivel de bază; -nivel consolidat; -nivel avansat.

Astfel, profesorii vor avea un reper comun atunci când acordă notele, indiferent de școala în care predau.

Ministerul Educației arată că proiectul nu modifică sistemul de notare din învățământul preuniversitar.

Elevii vor continua să primească note, iar catalogul rămâne neschimbat.

De asemenea:

-nu sunt introduse alte calificative; -nu dispar notele; -nu se modifică modul de calcul al mediilor; -nu sunt schimbate, deocamdată, examenele naționale.

Potrivit Ministerului Educației, în prezent aceeași notă poate reflecta niveluri diferite de pregătire, în funcție de școală sau de profesor.

Prin introducerea standardelor, profesorii vor avea criterii comune pentru evaluare, astfel încât notele să fie acordate după aceleași repere la nivel național.

Ministrul interimar Mihai Dimian a explicat că standardele nu înlocuiesc competențele prevăzute în programa școlară, ci le transformă în criterii clare de evaluare.

"Standardele de evaluare reprezintă un pas important către o evaluare mai obiectivă, mai transparentă şi mai echitabilă a elevilor. Acestea nu schimbă sistemul actual de notare din învăţământul preuniversitar, dar oferă profesorilor un cadru comun de referinţă, care permite o mai bună armonizare a notelor acordate în şcolile din România", a transmis ministrul.

În practică, noile standarde ar trebui să ofere părinților explicații mai clare privind nota primită de copil.

Profesorii vor putea argumenta mai ușor de ce un elev a primit o anumită notă, raportând evaluarea la criterii stabilite la nivel național. În același timp, Ministerul urmărește ca notele acordate în școli diferite să fie mai ușor de comparat.

Ministerul Educației precizează că standardele vor reprezenta baza pentru dezvoltarea viitoarelor evaluări naționale, a băncilor de itemi și a instrumentelor standardizate de evaluare.

Totodată, acestea ar putea permite, pe viitor, o valorificare mai mare a mediilor anuale, alături de rezultatele obținute la evaluările naționale, în procesele decizionale din sistemul de educație.

Standardele naționale de evaluare au fost elaborate în cadrul proiectului RECRED și reprezintă cea de-a treia componentă a Curriculumului Național, alături de planurile-cadru și programele școlare. Acestea sunt în concordanță cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Ministerul Educației susține că noul model urmărește trecerea de la o evaluare bazată în principal pe comparația dintre elevi la una centrată pe competențe, progres și feedback, prin utilizarea unor descriptori de performanță comuni la nivel național.