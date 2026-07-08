Ministerul Educației a anunțat miercuri rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor. În urma reevaluării lucrărilor, notele a peste 8.600 de elevi au fost majorate, în timp ce peste 4.200 de lucrări au primit note mai mici. Tot miercuri continuă și procedura de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor la examenul de bacalaureat.

Ministerul Educației a anunțat că, înaintea depunerii contestațiilor la Evaluarea Națională, au fost înregistrate 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor. Dintre acestea, 26.889 au vizat proba la Limba și literatura română, 970 au fost pentru Limba și literatura maternă, iar 20.612 pentru Matematică.

În urma procesului de vizualizare au fost depuse 14.176 de contestații, reprezentând 4,79% din numărul total al lucrărilor. Comparativ, în 2025 au fost înregistrate 19.101 contestații, echivalentul a 6,08% din totalul lucrărilor.

Cele mai multe contestații au fost depuse la Limba și literatura română, unde au fost înregistrate 8.981 de cereri, față de 11.354 în anul precedent. La Matematică au fost depuse 4.888 de contestații, în scădere de la 7.392 în 2025, iar la Limba și literatura maternă au fost înregistrate 307 cereri, comparativ cu 355 anul trecut.

Potrivit Ministerului Educației, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la majorarea notelor pentru 8.696 de lucrări. În același timp, pentru 4.265 de lucrări nota a fost diminuată, iar în cazul altor 1.215 lucrări rezultatul a rămas neschimbat.

La Limba și literatura română, în 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte, indiferent dacă modificarea a fost în plus sau în minus. Pentru 417 lucrări nota nu s-a modificat. La Matematică, 98,85% dintre lucrările reevaluate au avut diferențe de maximum 0,5 puncte între nota inițială și cea finală, iar 778 de lucrări au rămas cu aceeași notă. La Limba și literatura maternă, în cazul a 77,52% dintre lucrările reevaluate diferența dintre nota inițială și cea finală nu a depășit 0,5 puncte, iar pentru 20 de lucrări nota a rămas neschimbată.

Ministerul Educației a anunțat că joi, 9 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro va fi publicată ierarhia județeană și cea a municipiului București pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu este programată în perioada 13-20 iulie, repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie, iar între 23 și 28 iulie elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee.

În paralel, candidații care au susținut examenul național de bacalaureat 2026 pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 7-9 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. După afișarea rezultatelor inițiale, absolvenții pot depune o cerere la centrul de examen pentru consultarea lucrărilor. Vizualizarea se realizează pe baza unei programări stabilite de comisia de examen, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor.

Consultarea lucrării are caracter exclusiv informativ și nu produce efecte asupra notei obținute. De asemenea, depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea tezei, iar consultarea acesteia nu obligă candidatul să solicite reevaluarea.

Candidații nemulțumiți de notele obținute la probele scrise pot solicita recorectarea lucrărilor în perioada 7-9 iulie 2026. În ziua afișării rezultatelor inițiale, pe 7 iulie, până la ora 12:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor, iar între orele 14:00 și 18:00 pot depune contestații. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Solicitările pot fi depuse la centrul de examen sau, acolo unde inspectoratul școlar a prevăzut această posibilitate, prin mijloace electronice. Pentru înregistrarea unei contestații, fiecare candidat trebuie să completeze o cerere-tip și să semneze o declarație prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că, în urma recorectării, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată.

După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi evaluate de comisii diferite de cele care au realizat corectarea inițială, conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie 2026. Nota stabilită după reevaluare este definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului.

Ministerul Educației a anunțat că rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie, după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor.