O nouă programă pentru liceu, începând cu 2026-2027. Schimbările încep din clasa a IX-a

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 vor studia după o nouă programă, într-o „logică curriculară” modernizată.

Oficialul a afirmat că profesorii sunt principalii responsabili pentru nivelul ridicat al analfabetismului funcțional din România și estimează o reducere drastică a acestui fenomen în următorii patru ani.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri, pe pagina oficială a Ministerului Educației, că lucrările privind noile programe pentru liceu se apropie de final. Acestea vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2026–2027, odată cu noua generație de elevi care vor începe clasa a IX-a.

„Curriculum la nivelul liceului – suntem în linie dreaptă. Se lucrează la programe după ce am trecut de planurile-cadru. Dacă toate lucrurile merg bine, clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 va intra într-o nouă logică curriculară. Aștept efectele inclusiv în zona analfabetismului funcțional, adică o reducere drastică în patru ani. Cam acesta este intervalul”, a declarat ministrul Daniel David.

Această reformă curriculară face parte dintr-un proiect amplu de modernizare a sistemului de educație, lansat în contextul rezultatelor slabe ale României la testele internaționale PISA și TIMSS.

Întrebat despre viitorul programelor de gimnaziu, ministrul a explicat că prioritatea actuală este încheierea curriculumului de liceu.

„Deocamdată nu facem nimic. Hai să încheiem curriculumul la nivelul liceului, iar după aceea ne vom orienta și spre gimnaziu, apoi la nivelul învățământului primar și al educației timpurii”, a declarat Daniel David.

Totuși, pentru învățământul gimnazial, Ministerul Educației a introdus deja o măsură concretă: 25% din timpul alocat fiecărei discipline va fi dedicat învățării remediale.

„Era la dispoziția profesorului și până acum, dar prin instrucțiune am stabilit că focalizarea trebuie să fie pe învățare remedială. Dacă facem bine acest lucru, o să vedeți că performanțele o să fie altele și la Evaluarea Națională, și la testarea PISA”, a explicat ministrul.

În privința Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a, ministrul a subliniat că, deși există probleme în actualul format, nu se vor produce modificări în următoarea perioadă.

„Am spus că este o problemă așa cum o avem, dar nu sunt momentele cele mai bune să discutăm despre cum vrem să schimbăm Evaluarea Națională. Contextul trebuie să fie unul fără presiunea financiară, oamenii să fie mai așezați în sistem, să putem găsi cea mai bună soluție, larg acceptată”, a explicat Daniel David.

Într-un podcast organizat de Salvați Copiii România, ministrul Educației a vorbit deschis despre cauzele profunde ale analfabetismului funcțional din sistemul românesc.

Întrebat cât de mare este responsabilitatea cadrelor didactice, Daniel David a afirmat că profesorii sunt principalii responsabili pentru rezultatele slabe ale elevilor:

„Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și creativitate normale. Este treaba profesorilor ca, pornind de la această normalitate, să le transfere competențele necesare. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar, și în universitar, când avem abandon școlar mare. Universitățile și profesorii au un rol important”, a declarat ministrul.

El a subliniat că lipsa de pregătire profesională și pedagogică a unei părți dintre profesori reprezintă un obstacol major în procesul de învățare:

„Dacă îl ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, iar la testele PISA sau la TIMSS el apare în zona de analfabetism funcțional, fiind la școală… cine este de vină?”, a punctat Daniel David.

Declarațiile ministrului vin după ce România s-a clasat pe penultimul loc din Uniunea Europeană în testele PISA 2022, între pozițiile 45 și 48 la nivel global.

Conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), 42% dintre elevii români nu reușesc să înțeleagă sensul unui text citit și nu pot aplica noțiunile matematice în situații concrete – adică se află în zona analfabetismului funcțional.

O analiză Eurydice 2025 arată că România este printre statele din Uniune care au implementat cele mai puține politici coerente pentru combaterea fenomenului, deși problema este semnalată constant de Comisia Europeană încă din 2018.

Ministerul Educației anunță că în 2026 va începe pilotarea noii programe de liceu în câteva unități școlare selectate. Noile planuri-cadru vor pune accent pe formarea competențelor, nu doar pe acumularea de cunoștințe teoretice.

Daniel David susține că reforma curriculară trebuie însoțită de formarea continuă a profesorilor, fără de care „niciun sistem nu se poate reforma real”.

„Schimbarea trebuie să înceapă de la mentalitatea profesorului. Nu mai putem preda ca acum 30 de ani, când copiii erau izolați informațional. Elevii de azi trăiesc într-o lume digitală și critică, iar școala trebuie să-i formeze în consecință”, a spus ministrul.