Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat sâmbătă că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat 2026 a fost finalizată. Potrivit acestuia, în perioada următoare vor fi parcurse etapele tehnice necesare înainte de publicarea rezultatelor finale.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că procesul de evaluare a lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar în prezent urmează etapele tehnice necesare pentru finalizarea sesiunii de examen.

„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale. Se încheie astfel un proces complex, desfăşurat într-un context dificil: nemulţumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de declanşare a grevelor, provocări organizatorice şi temperaturi record pentru luna iunie”, a declarat Mihai Dimian într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul interimar al Educației a afirmat că profesorii, alături de personalul didactic și administrativ, au pus pe primul plan interesul elevilor pe întreaga durată a examenului.

„Le mulţumesc tuturor! Toate acestea demonstrează, încă o dată, că majoritatea angajaţilor din învăţământ îşi îndeplinesc atribuţiile cu responsabilitate şi profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenţia publică se concentrează asupra excepţiilor, care ajung să creeze o imagine incompletă şi, uneori, nedreaptă asupra întregului sistem”, a declarat Mihai Dimian.

Mihai Dimian a transmis un mesaj tuturor candidaților care au participat la examenul de Bacalaureat, adresând felicitări celor care au promovat.

În același timp, ministrul s-a adresat și absolvenților care nu au obținut un rezultat favorabil în această sesiune.

„Suntem alături şi de cei care nu au reuşit de această dată. Vă încurajez să continuaţi pregătirea şi să vă înscrieţi la sesiunea din august. Sunt convins că puteţi transforma această experienţă într-un nou început şi că veţi reuşi”, a declarat Mihai Dimian.