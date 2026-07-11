S-a încheiat evaluarea contestațiilor de la Bacalaureat. Ce urmează pentru elevi
- Bianca Ion
- 11 iulie 2026, 20:49
- Evaluarea contestațiilor la Bacalaureat s-a încheiat
- Mulțumiri pentru profesorii implicați în organizarea examenului
- Mesaj pentru absolvenți înainte de sesiunea din august
- Cum s-a desfășurat etapa de vizualizare a lucrărilor
- Condițiile pentru promovarea examenului de Bacalaureat
- Când începe sesiunea de toamnă
- Rata de promovare înainte de contestații
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat sâmbătă că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat 2026 a fost finalizată. Potrivit acestuia, în perioada următoare vor fi parcurse etapele tehnice necesare înainte de publicarea rezultatelor finale.
Evaluarea contestațiilor la Bacalaureat s-a încheiat
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că procesul de evaluare a lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar în prezent urmează etapele tehnice necesare pentru finalizarea sesiunii de examen.
„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale. Se încheie astfel un proces complex, desfăşurat într-un context dificil: nemulţumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de declanşare a grevelor, provocări organizatorice şi temperaturi record pentru luna iunie”, a declarat Mihai Dimian într-o postare publicată pe Facebook.
Mulțumiri pentru profesorii implicați în organizarea examenului
Ministrul interimar al Educației a afirmat că profesorii, alături de personalul didactic și administrativ, au pus pe primul plan interesul elevilor pe întreaga durată a examenului.
„Le mulţumesc tuturor! Toate acestea demonstrează, încă o dată, că majoritatea angajaţilor din învăţământ îşi îndeplinesc atribuţiile cu responsabilitate şi profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenţia publică se concentrează asupra excepţiilor, care ajung să creeze o imagine incompletă şi, uneori, nedreaptă asupra întregului sistem”, a declarat Mihai Dimian.
Mesaj pentru absolvenți înainte de sesiunea din august
Mihai Dimian a transmis un mesaj tuturor candidaților care au participat la examenul de Bacalaureat, adresând felicitări celor care au promovat.
În același timp, ministrul s-a adresat și absolvenților care nu au obținut un rezultat favorabil în această sesiune.
„Suntem alături şi de cei care nu au reuşit de această dată. Vă încurajez să continuaţi pregătirea şi să vă înscrieţi la sesiunea din august. Sunt convins că puteţi transforma această experienţă într-un nou început şi că veţi reuşi”, a declarat Mihai Dimian.
Cum s-a desfășurat etapa de vizualizare a lucrărilor
În sesiunea iunie–iulie 2026 a examenului de Bacalaureat, cererile pentru vizualizarea lucrărilor au fost depuse în data de 7 iulie, în intervalul orar 14:00–17:00. În aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00, candidații au avut posibilitatea să consulte lucrările și să depună contestații.
Procedura a continuat în zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00, când lucrările au putut fi vizualizate potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen, conform procedurii Ministerului Educației.
Condițiile pentru promovarea examenului de Bacalaureat
Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de regulament.
Candidații trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea. Totodată, media notelor de la probele scrise trebuie să fie de cel puțin 6.
Când începe sesiunea de toamnă
Absolvenții care nu au promovat prima sesiune a examenului se vor putea înscrie la sesiunea de toamnă în perioada 14–21 iulie, potrivit calendarului oficial. Probele de evaluare a competențelor vor avea loc în intervalul 3–6 august, iar probele scrise sunt programate între 10 și 13 august 2026.
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le-a transmis un mesaj elevilor care nu au promovat examenul, încurajându-i să participe la a doua sesiune.
„Celor care nu reușesc să promoveze le transmit un mesaj simplu: nu renunțați! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă.
Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea de toamnă și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul!”, a declarat Mihai Dimian.
Rata de promovare înainte de contestații
Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 7 iulie.
La nivel național, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8% pentru toți candidații. În cazul absolvenților din promoția curentă, promovabilitatea a fost de 79,7%.
Prin comparație, în 2025, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,3% pentru toți candidații, iar după soluționarea contestațiilor a ajuns la 76,5%.