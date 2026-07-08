O profesoară de la un colegiu din Rădăuți a fost prinsă și cercetată de procurorii DNA pentru că vindea documente de studii, de fapt niște falsuri. Elevi, părinți și rude ale acestora au rămas cu buzele umflate după ce au plătit profesoara care le-a vândut iluzii.

Faptele profesoarei Narcisa Marinela Rei, de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand” din Rădăuți, județul Suceava, s-au petrecut între anii 2016-2024. Acum, însă, după ce profesoara a declarat tot procurorilor, s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu ea.

Profesoara lua bani de la elevi ca să le facă rost de diplome de BAC

Rei Narcisa-Marinela, profesor de limbă și literatură română, este acuzată de trafic de influență și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată, iar DNA a trimis dosarul în judecată.

Procurorii anti-corupție spun că profesoara „ar fi pretins și primit de la elevii pe care îi pregătea în particular, de la foști absolvenți ai diferitelor trepte de studii, precum și de la rude sau apropiați ai acestora sume de bani reprezentând echivalentul în lei a câte 500 €, dar și alte foloase necuvenite ori servicii neremuerate”.

În schimbul acestor bani și bunuri, Narcisa Rei le a promis că va obține acte de studii medii sau superioare, respectiv foi matricole și diplome de Bacalaureat (BAC) ori de licență.

„Fantoma” de la Ministerul Educației care ar fi emis diplomele

Conform actului de acuzare, profesoara i-ar fi lăsat să se creadă pe doritori că „are influență asupra unor funcționari din Ministerul Educației, în special asupra unui secretar de stat, și ar fi indus solicitanților de astfel de documente de studii convingerea că acestea sunt autentice, iar datele înscrise în ele figurează în sistemul informatic integrat al învățământului din România”.

Ancheta a scos la iveală că, în realitate, profesoara de română ar fi dat datele „clienților”, necesare pentru falsificarea documentelor de studii, unei persoane cunoscute.

Narcisa Rei, în prezența avocatului, profesoara a acceptat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani, precum și prestarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Câți bani a câștigat profesoara din înșelăciune

Procurorii DNA au propus instanței confiscarea de la inculpată a sumei totale de 3.700 de euro și 32.300 lei, primite în contextul infracțiunilor săvârșite de profesoară. Totodată, a fost instituit sechestru asupra unei construcții aflate în proprietatea Narcisei Rei, până la concurența sumei de 3.000 de euro.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Suceava, care urmează să se pronunțe asupra acordului de recunoaștere a vinovăției și asupra măsurilor asigurătorii.