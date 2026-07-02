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Profesoară lovită de fulger în Munții Bucegi, în timpul unei excursii cu 14 elevi. Femeia a ajuns la spital

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Profesoară lovită de fulger în Munții Bucegi, în timpul unei excursii cu 14 elevi. Femeia a ajuns la spitalDSU. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

O excursie în Munții Bucegi s-a transformat într-un moment dramatic după ce o profesoară a fost lovită de fulger în timp ce se afla pe traseu alături de 14 elevi. Incidentul s-a produs în timpul coborârii dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței, după ce vremea s-a schimbat brusc. Femeia s-a prăbușit sub privirile copiilor, iar elevii au alergat până la o stână din apropiere pentru a cere ajutor, potrivit DSU.

Salvamontiștii au intervenit de urgență

Salvamontiștii din Dâmbovița au ajuns rapid în zona în care s-a produs incidentul și i-au acordat primul ajutor profesoarei.

Victima a fost transportată cu targa până la Baza Salvamont Peștera, unde a fost preluată de un echipaj SMURD. Ulterior, aceasta a fost transferată într-o ambulanță de terapie intensivă mobilă pentru a fi dusă la spital.

Victima a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, profesoara era conștientă în momentul în care a fost găsită, însă suferise arsuri la nivelul feței și al membrelor inferioare.

„Astăzi, echipajele de salvatori au intervenit în zona montană Padina, județul Dâmbovița, pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex feminin, lovită de un trăsnet. Victima a fost găsită conștientă, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor inferioare pe o suprafață de 30%, din primele informații. Aceasta a fost preluată de către salvamontiștii din Dâmbovița și predată unui echipaj SMURD, ulterior fiind transferată către o ambulanță tip C cu medic a Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, pentru transportul la spital”, a transmis DSU.

Elevii au fost coborâți de pe munte

După încheierea intervenției medicale, salvamontiștii s-au întors pe traseu pentru a recupera grupul de elevi.

Cei 14 copii au fost coborâți în siguranță până la autocar și au fost transportați ulterior la pensiunea din Bușteni unde erau cazați.

Avertismentul autorităților pentru turiști

În urma incidentului, autoritățile reamintesc că verificarea prognozei meteo înainte de plecarea pe traseele montane este esențială, mai ales în perioadele cu instabilitate atmosferică.

Reprezentanții DSU recomandă amânarea drumețiilor atunci când sunt anunțate furtuni și atrag atenția asupra respectării regulilor de siguranță în cazul descărcărilor electrice. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să urmeze indicațiile salvatorilor montani și să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul unor situații care le pun viața în pericol.

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