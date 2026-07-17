Petrolul s-ar putea reface în timp. Teoria pe care vrea să o testeze profesorul lui Putin

Vladimir Litvinenko, coordonatorul științific al tezei de doctorat a lui Vladimir Putin și rector al Universității Miniere din Sankt Petersburg, intenționează să desfășoare cercetări în apropierea Cercului Arctic pentru a verifica o ipoteză controversată privind formarea petrolului. Potrivit Der Spiegel, citat de The Moscow Times, teoria susține că unele hidrocarburi s-ar putea forma în adâncurile Pământului, iar zăcămintele exploatate și-ar putea reface în timp rezervele.

Ipoteza pe care Vladimir Litvinenko vrea să o testeze pornește de la ideea că o parte dintre hidrocarburi ar avea o origine anorganică.

În această variantă, petrolul nu s-ar forma exclusiv din resturi organice, ci ar putea apărea și în straturile profunde ale Pământului.

Teoria susține că anumite câmpuri petroliere considerate epuizate s-ar putea reface treptat, prin formarea unor noi cantități de hidrocarburi în adâncime.

O asemenea posibilitate ar însemna că rezervele de petrol nu sunt strict limitate la cantitățile deja existente în zăcăminte.

Ideea unor câmpuri petroliere care își refac resursele reprezintă însă o ipoteză contestată de o mare parte a specialiștilor în geologia petrolului.

Cei mai mulți cercetători consideră că zăcămintele de petrol și gaze naturale s-au format în urmă cu milioane de ani, prin transformarea materiei organice. Această explicație este cunoscută drept teoria organică și pornește de la descompunerea organismelor marine.

„Există un consens științific în țările occidentale: zăcămintele de petrol și gaze naturale s-au format ca urmare a transformării materialului organic (descompunerea organismelor marine – n.r.)”, a spus Catherine Brede, șefa grupului de cercetare în geologia petrolieră de la Universitatea de Tehnologie Clausthal.

Potrivit lui Catherine Brede, Vladimir Litvinenko încearcă să verifice o teorie care este susținută în principal în Rusia de mai multe decenii.

Aceasta este cunoscută drept teoria originii anorganice a petrolului și presupune că hidrocarburile se pot forma în interiorul Pământului, fără să provină din materie organică.

Cercetările pregătite în zona arctică ar urma să ofere date pentru testarea acestei ipoteze.