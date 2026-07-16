Iranul le-a cerut teroriștilor Houthi din Yemen să fie pregătiți să blocheze strâmtoarea Bab el-Mandeb și ruta petrolieră din Marea Roșie dacă Statele Unite vor lansa atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene, potrivit unor surse citate de Reuters.

Informația indică o posibilă extindere a crizei din Orientul Mijlociu, cu efecte directe asupra pieței mondiale a energiei.

Potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, dintre care doi oficiali iranieni de rang înalt și o sursă regională, mesajul a fost deja transmis către aliații Houthi ai Teheranului.

Reuters notează că informația nu fusese făcută publică până acum, iar autoritățile iraniene nu au comentat oficial situația.

O sursă apropiată grupării Houthi a declarat pentru Reuters că organizația și-a încheiat pregătirile pentru atacarea traficului maritim și a desfășurat rachete și drone în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, punctul de legătură dintre Marea Roșie și Golful Aden.

Potrivit aceleiași surse, teroriștii Houthi așteaptă doar ordinul pentru declanșarea operațiunilor împotriva navelor comerciale care tranzitează zona.

Decizia privind momentul unei eventuale blocări a rutei maritime ar urma să fie coordonată de reprezentanți ai Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), aflați deja în Yemen.

Ministerul iranian de Externe și reprezentanții Houthi nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Posibila închidere a strâmtorii Bab el-Mandeb este considerată una dintre cele mai mari amenințări la adresa pieței mondiale a petrolului. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Strâmtoarea Ormuz este deja afectată de conflictul dintre Iran și Statele Unite.

În prezent, aproximativ 7% din aprovizionarea globală cu energie tranzitează Marea Roșie, după ce o parte importantă din exporturile statelor din Golf a fost redirecționată prin conducta saudită către portul Yanbu.

Dacă și această rută va deveni nesigură, cele două principale coridoare de export ale petrolului din Orientul Mijlociu ar putea fi afectate simultan.

În timpul atacurilor anterioare lansate de teroriștii Houthi asupra navelor comerciale, numeroase companii maritime au fost nevoite să își devieze vasele pe ruta din jurul Africii, ceea ce a dus la creșterea costurilor și la întârzieri importante în transportul mărfurilor.

Două surse regionale apropiate autorităților saudite au declarat pentru Reuters că Riadul tratează foarte serios amenințările formulate de Iran și coordonarea tot mai strânsă dintre Teheran și teroriștii Houthi în privința Mării Roșii.

În același timp, tensiunile din regiune s-au amplificat după ce gruparea Houthi a lansat rachete asupra Arabiei Saudite, acuzând regatul că a bombardat un aeroport aflat sub controlul său. Incidentul a pus capăt unui armistițiu care dura de aproximativ patru ani între cele două părți.

Specialiștii în domeniul energiei avertizează că orice atac asupra infrastructurii maritime din Marea Roșie ar putea provoca o nouă creștere a prețurilor petrolului și a costurilor de transport.

Torbjorn Soltvedt, analist principal pentru Orientul Mijlociu în cadrul companiei Verisk Maplecroft, a declarat pentru Reuters că o extindere a conflictului asupra infrastructurii din Marea Roșie ar pune în pericol singura alternativă majoră rămasă pentru exporturile de petrol din regiune.

Potrivit uneia dintre sursele regionale citate de Reuters, conducerea iraniană încearcă astfel să transmită Washingtonului că un atac asupra infrastructurii energetice iraniene ar avea consecințe economice la nivel global, prin perturbarea fluxurilor de petrol și a transportului maritim.