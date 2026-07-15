SUA atacă Iranul în plină zi. Operațiune, de 90 de minute

Statele Unite au lansat miercuri, 15 iulie, un val rar de atacuri aeriene în timpul zilei asupra insulei iraniene Greater Tunb, vizând sisteme de apărare de coastă și instalații pentru rachete de croazieră, potrivit publicației The Telegraph.

Operațiunea s-a desfășurat timp de aproximativ 90 de minute și marchează o nouă etapă a campaniei militare americane împotriva capacităților Iranului din apropierea Strâmtorii Ormuz. Loviturile intervin în contextul escaladării atacurilor asupra transportului maritim comercial din regiune.

Forțele americane au folosit muniții de precizie împotriva sistemelor iraniene de apărare de coastă și a unor obiective asociate rachetelor de croazieră de pe insula Greater Tunb.

Potrivit informațiilor comunicate de armata americană, operațiunea a început miercuri dimineață și a durat aproximativ o oră și jumătate.

Atacurile desfășurate în timpul zilei sunt neobișnuite în actuala campanie militară. Cele mai multe operațiuni americane recente asupra Iranului au fost efectuate în alte intervale și au vizat simultan mai multe obiective din țară.

Greater Tunb este o insulă strategică situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Noul val de atacuri urmărește reducerea capacității Iranului de a lovi navele comerciale care tranzitează regiunea, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite.

Osinttechnical: US forces carried out a wave of strikes on coastal Iranian targets over a period of five hours last night -CENTCOM Newly released strike footage: pic.twitter.com/gNVlWlY3Jl — NΞMICO (@NemicoNetwork) July 14, 2026

Washingtonul acuză forțele iraniene de atacuri asupra mai multor nave în Strâmtoarea Ormuz. Incidentele au amplificat riscurile pentru transportul maritim și au determinat creșterea costurilor de asigurare și a prețurilor petrolului.

În ultimele zile, armata americană a vizat sisteme iraniene de rachete și apărare aeriană, precum și ambarcațiuni rapide ale Gardienilor Revoluției în mai multe zone din apropierea strâmtorii.

În paralel cu noile atacuri americane, Gardienii Revoluției din Iran au amenințat că ar putea bloca și alte coridoare de export considerate importante pentru Statele Unite și aliații acestora.

Amenințarea extinde presiunile dincolo de Strâmtoarea Ormuz și alimentează temerile privind transporturile de energie din Orientul Mijlociu.

Iranul a răspuns, de asemenea, prin atacuri asupra unor obiective militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania.

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi centrale electrice și poduri din Iran dacă Teheranul nu revine la negocieri.

Noile atacuri asupra insulei Greater Tunb arată că operațiunile militare americane continuă în apropierea Strâmtorii Ormuz, în timp ce perspectivele reluării negocierilor dintre Washington și Teheran rămân incerte.

Escaladarea menține presiunea asupra traficului maritim și a piețelor energetice, într-o regiune esențială pentru aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.