Trump, noi amenințări pentru Iran, dacă nu revine la negocieri

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va ataca podurile și centralele electrice din Iran săptămâna viitoare, dacă țara nu revine la discuții, potrivit BBC.

Comentariile, făcute într-un interviu acordat Fox News, au fost difuzate în timp ce cele două țări au avut un schimb de focuri pentru a patra zi consecutiv.

Trump a retras anterior amenințarea cu o taxă de 20% pentru toate transporturile de marfă din Strâmtoarea Ormuz, dar a reluat blocada asupra porturilor iraniene.

„Săptămâna viitoare situația va fi foarte rea pentru ei”, a spus Trump. „Vom demola toate centralele lor electrice. Vom demola toate podurile lor dacă nu se vor așeza la masa negocierilor și nu vor negocia.”

Trump a reiterat astfel amenințarea din aprilie că va bombarda infrastructura din Iran, inclusiv poduri și centrale electrice.

„Voi păstra obiectivele energetice pentru final, dar în cele din urmă le vom atinge”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii Special Report with Bret Baier, difuzat marți seară.

Președintele SUA a spus că negociatorii americani le-au transmis omologilor lor iranieni, marți seară, că „mai bine încheie o înțelegere, altfel nu le va mai rămâne nimic”.

Escaladarea retoricii vine după ce Trump a declarat că o taxă de 20% pe care a amenințat că o va impune în Strâmtoarea Ormuz va fi înlocuită de acorduri comerciale și de investiții „masive” cu statele din Golf.

Anunțul a venit cu câteva ore înainte ca armata americană să efectueze un val de atacuri de șapte ore asupra regimului din Iran și să reia blocada porturilor sale.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că a lovit „zeci” de ținte militare iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, cu scopul de a „degrada și mai mult capacitatea Iranului de a amenința navele comerciale și echipajele civile”.

Cel puțin șapte militari iranieni au fost uciși în atacuri americane asupra unei baze din orașul Bampur, din sud-estul țării, a anunțat armata iraniană miercuri.

Între timp, Teheranul a lansat rachete și drone asupra unor ținte din Iordania, Kuweit și Bahrain, a relatat televiziunea de stat iraniană IRIB.

În primele ore ale zilei de miercuri, armata kuweitiană a declarat că interceptează drone de atac iraniene, în timp ce armata din Bahrain a declarat că „a reușit să intercepteze și să distrugă” atacuri aeriene.

SUA au declarat, de asemenea, că Iranul a „vizat intenționat civilii” din regiune prin atacul a șapte nave comerciale, ceea ce a dus la „aproape o duzină de membri ai echipajului civil uciși, dispăruți sau răniți”, a declarat comandantul Centcom într-un comunicat de marți seară.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au declarat luni seară că rachetele de croazieră iraniene au vizat două petroliere naționale, ucigând un membru al echipajului indian și rănind alți opt, dintre care patru grav.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a confirmat ulterior atacurile printr-un comunicat pe Telegram, unde a susținut că două petroliere ar fi ignorat avertismentele, au oprit sistemele de navigație și ar fi încercat să treacă printr-o rută minată.

În ultima sa postare pe Truth Social, Trump a scris: „Am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% a Statelor Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diferitele state din Golf le vor face în Statele Unite.

„Aceste investiții vor fi MASIVE, dar, în același timp, extraordinar de bune pentru ele și pentru viitorul lor.”

Președintele SUA nu a oferit alte detalii.

De asemenea, el a spus că strâmtoarea „este deschisă TUTUROR, traficului naval, cu excepția Iranului” și că „petrolul curge ca niciodată, datorită puterii uimitoare a armatei Statelor Unite”.

Vorbind ulterior, după discuțiile de la Washington cu noul prim-ministru irakian Ali al-Zaidi, Trump a spus: „Nu-mi place conceptul de taxă, dar, în același timp, nu este corect să protejăm această strâmtoare pentru întreaga lume.”

El a spus că și-a schimbat planul inițial de taxe după ce a primit numeroase apeluri de la liderii din Golf.