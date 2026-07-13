Marea Britanie a inclus Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, potrivit unei informații publicate luni, 13 iulie, de Sky News.

Decizia înăsprește semnificativ poziția Londrei față de una dintre cele mai puternice structuri militare și politice ale regimului de la Teheran.

Măsura are consecințe juridice directe în Regatul Unit. Apartenența la IRGC, participarea la reuniunile organizației sau afișarea în public a însemnelor acesteia pot constitui infracțiuni în baza legislației britanice privind terorismul.

În sistemul juridic britanic, includerea unei organizații pe lista grupărilor interzise permite autorităților să aplice prevederile Terrorism Act 2000. Ministerul britanic de Interne poate interzice o organizație dacă există motive pentru a considera că aceasta este implicată în activități teroriste și dacă măsura este considerată proporțională.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice era deja vizat de sancțiuni britanice. Noua decizie extinde însă cadrul de acțiune al autorităților, prin aplicarea legislației antiteroriste în cazul activităților de susținere sau asociere cu organizația.

Discuțiile privind interzicerea IRGC în Marea Britanie durează de mai mulți ani. Încă din 2023, oficialii britanici confirmau că guvernul analiza activ această posibilitate, în timp ce mai mulți parlamentari cereau o poziție mai dură față de structura militară iraniană.

IRGC a fost creat după Revoluția Islamică din 1979 și funcționează ca o forță militară de elită loială direct liderului suprem al Iranului. Structura este distinctă de armata regulată iraniană și are propriile forțe terestre, navale și aeriene, precum și capacități în domeniul cibernetic.

De asemenea, Gardienii Revoluției controlează forța paramilitară Basij, implicată în securitatea internă a Iranului. De-a lungul timpului, IRGC și-a consolidat influența nu doar în domeniul militar, ci și în politica și economia Republicii Islamice.

Decizia Londrei vine după ce Uniunea Europeană a inclus, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Statele Unite desemnaseră IRGC drept organizație teroristă străină încă din 2019.

Măsura marchează o schimbare importantă în politica britanică față de IRGC. În anii anteriori, guvernele de la Londra au fost prudente în privința unei interdicții totale, inclusiv din cauza implicațiilor diplomatice și a statutului Gardienilor Revoluției ca structură oficială a statului iranian.

Prin includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste, autoritățile britanice extind instrumentele juridice disponibile împotriva persoanelor care sprijină sau promovează gruparea pe teritoriul Regatului Unit.

Decizia plasează Marea Britanie pe o linie mai dură față de Gardienii Revoluției și amplifică presiunea internațională asupra Teheranului, într-un context de tensiuni accentuate între Iran și statele occidentale.