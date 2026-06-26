Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că SUA negociază cu Iranul dintr-o „poziție de forță pură”, potrivit Fox News.

„I-am bătut, iar acum negociem dintr-o poziție de forță pură”, a spus Trump la o cină cu fermieri americani în Grădina de Trandafiri a Casei Albe. „Forță pură. Ei știu asta”, a adăugat președintele.

Trump a mai spus că Iranul „vrea foarte mult să încheie o înțelegere cu noi”, insistând totodată că Teheranului nu i se va permite să obțină o armă nucleară.

„Nu vor avea o armă nucleară”, a spus președintele. „Și au fost de acord cu asta”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump a mai spus că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă.

El a reiterat, de asemenea, că Iranul ar putea deveni o nouă piață pentru fermierii americani, spunând că administrația va folosi bani iranieni pentru a cumpăra „grâu, soia și porumb”, în timp ce Teheranul se confruntă cu penuria de alimente.

Declarația lui Trump a venit după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a atacat joi o navă de marfă sub pavilion Singapore în Strâmtoarea Ormuz, potrivit a doi oficiali americani de rang înalt, testând acordul semnat săptămâna trecută de SUA și Iran pentru a pune capăt luptelor și a redeschide ruta vitală de navigație.

O dronă de atac unidirecțională a manevrat spre partea de vest a navei înainte de a o lovi, potrivit unuia dintre oficiali, ceea ce indică faptul că atacul a fost deliberat. Atacul a deteriorat puntea navei, dar nu a lăsat victime, potrivit U.K. Maritime Trade Operations.

Incidentul a avut loc în apropierea coastei Omanului, la câteva ore după ce marina paramilitară iraniană a avertizat navele să nu folosească rute pe calea navigabilă pe care regimul nu le-a sancționat.

Marți, Organizația Maritimă Internațională a anunțat transportatorii că coordonează o rută de evacuare pentru sutele de nave încă blocate în Golful Persic, în cooperare cu Iranul, Omanul, alte state de coastă și SUA.

La câteva ore după atac, OMI - un organism al Națiunilor Unite - a anunțat că a întrerupt operațiunea de evacuare.

Arsenio Dominguez, secretarul general al OMI, a declarat că pauza, având în vedere atacul, a fost menită să „reconfirme faptul că garanțiile de siguranță necesare continuă să fie în vigoare pentru navele de pe lista noastră de evacuare și pentru toate cele din regiune”. El a adăugat că nava care fusese atacată nu a tranzitat sub cadrul de evacuare al OMI.