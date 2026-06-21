Președintele american Donald Trump a amenințat duminică regimul din Iran că îl va distruge, după ultimele încălcări ale fragilului armistițiu în Strâmtoarea Ormuz, potrivit The New York Post.

Donald Trump a sugerat că SUA ar putea prelua controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, devenind „Îngerul păzitor” al punctului de blocare a transporturilor de petrol și luând 20% din țiței dacă fragilul acord de pace nu se concretizează.

În contextul în care regimul din Irana a declarat Strâmtoarea Ormuz închisă, încălcând astfel înțelegerea cu SUA, invocând ca justificare a încălcării armistițiul atacurile de răspuns ale Israelului față de încălcările acordurilor comise de teroriștii Hezbollah din Liban, Trump a amenințat că va distruge Republica Islamică.

El a mai spus că poate face din SUA guvernatorul de facto al căii navigabile.

„O închideți și nu veți mai avea o țară”, a spus Donald Trump cu referire la Strâmtoarea Ormuz, potrivit corespondentului Fox News, Trey Yingst.

„Nici măcar nu veți mai avea unde să vă întoarceți în țara voastră afurisită”, a mai amenințat președintele Statelor Unite.

„Putem prelua Strâmtoarea, dacă este necesar. Dacă nu ajungem la o înțelegere, vom percepe taxe”, a adăugat Donald Trump.

Amenințările reprezintă o escaladare semnificativă după ce memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran a eșuat aproape complet săptămâna trecută, tot sub pretextul luptelor dintre Israel și teroriștii Hezbollah, susținuți de dictatura islamistă de la Teheran, din sudul Libanului.

Iranul a folosit aceste atacuri drept pretext pentru a închide Strâmtoarea Ormuz, unde Republica Islamică a instituit un sistem de taxe pe care a declarat că dorește să îl implementeze după perioada de negocieri de pace de 60 de zile.

Ceva mai devreme, Trump a cerut Iranului să-i oprească pe teroriștii Hezbollah. „Iranul trebuie să oprească imediat intermediarii săi bine plătiți din Liban să mai provoace probleme. Dacă nu o fac, vom lovi Iranul din nou foarte dur, la fel cum am făcut-o săptămâna trecută, doar că mai tare!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

Pacea de scurtă durată din weekend a permis trecerea a 67 de nave prin strâmtoare sâmbătă, și a altor 55 vineri, potrivit secretarului american al Energiei, Chris Wright.

„În ceea ce privește petrolul și produsele petroliere - cam la fel ca înainte de conflict”, a declarat Wright pentru Fox News.

Înainte de începerea războiului, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol navigau zilnic prin Strâmtoarea Hormuz, peste 130 de nave traversând zilnic acest pasaj îngust.