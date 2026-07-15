Noi atacuri SUA asupra unor ținte din Iran. SUA cresc presiunea

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat marți seară o nouă rundă de atacuri împotriva regimului din Iran, lovind zeci de ținte militare în apropierea Strâmtorii Ormuz și a zonelor de coastă iraniene.

„Avioane de vânătoare, drone și nave militare americane au lansat muniții de precizie împotriva siturilor iraniene de rachete și drone, a capacităților navale și a sistemelor de apărare a coastelor în timpul valului de șapte ore, degradând și mai mult capacitatea Iranului de a amenința navele comerciale și echipajele civile”, a anunțat CENTCOM pe X.

„Atacurile au avut loc în aceeași zi în care forțele americane au reluat blocada navală împotriva navelor care tranzitează către sau dinspre porturile și zonele de coastă iraniene. Blocada a intrat în vigoare astăzi la ora 16:00 ET”, a continuat postarea.

Forțele americane rămân „vigilente, letale și pregătite să execute operațiuni dirijate de Comandantul Suprem”, a mai anunțat CENTCOM.

Comandamentul Central al SUA a declarat marți că Iranul a „vizat intenționat civilii” din regiune în ultima săptămână, inclusiv atacuri asupra a șapte nave comerciale, soldate cu aproape o duzină de membri ai echipajului civil uciși, dispăruți sau răniți.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a declarat că forțele iraniene au lansat, de asemenea, zeci de rachete și drone către țările vecine din Golf.

„Forțele americane trag Iranul la răspundere pentru o agresiune nejustificată care continuă să pună în pericol vieți nevinovate”, a spus Cooper.

Forțele armate ale Kuweitului au declarat marți că apărarea sa aeriană se confruntă cu „atacuri ostile cu drone” în urma a ceea ce au numit „agresiune criminală iraniană”.

„Statul Major General al Armatei notează că orice sunete de explozie auzite sunt rezultatul interceptării atacurilor ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a scris Armata Kuweitiană pe X.

„Tuturor li se cere să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autoritățile competente.”

De asemenea, Bahrain a declanșat marți sirenele de raid aerian, îndemnând locuitorii să „rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”.

„Sirenele au fost declanșate, cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris Ministerul de Interne din Bahrain pe X.

Marți mai devreme, Forțele de Apărare din Bahrain au declarat că sistemele lor de apărare aeriană „au interceptat și distrus o serie de agresiuni aeriene iraniene trădătoare”.

Secretarul de Război Pete Hegseth a declarat marți că Irakul trebuie să „își afirme suveranitatea” și să dezarmeze milițiile aliniate cu Iranul, în urma unei întâlniri cu prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi la Pentagon.

„Pentru a aprofunda parteneriatul nostru, Irakul trebuie să își afirme suveranitatea și să dezarmeze milițiile aliniate cu Iranul, responsabile pentru peste 600 de atacuri asupra personalului american în această primăvară”, a scris Hegseth pe X.

„SUA se uită, de asemenea, la Forțele de Securitate Irakiene, inclusiv la Peshmerga și alte forțe de securitate din regiunea Kurdistanului irakien, pentru a conduce eforturile D-ISIS pe măsură ce misiunile militare OIR se încheie.”

Hegseth a adăugat: „Un Irak sigur deschide ușa către o cooperare comercială și de apărare puternică.”

Un parlamentar iranian ar fi declarat că Teheranul nu ar trebui să se bazeze pe diplomație cu SUA, argumentând că negocierile eșuate arată că Washingtonul înțelege doar „limbajul forței”.

Ali Khezrian a declarat pentru televiziunea de stat iraniană că discuțiile și acordurile cu SUA nu au produs rezultate, acuzând Washingtonul că nu și-a respectat angajamentele, potrivit Iran International.

„Ați depus eforturi, dar nu au dat rezultate. Vedeți că inamicul este trădător și nu respectă acordul pe care l-a semnat cu voi”, a scris Khezrian pe X. „Nu priviți problema negocierilor prea fanatic; inamicul înțelege limbajul forței”.