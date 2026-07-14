Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor impune o „blocadă totală” navelor care intră sau ies din porturile iraniene ori transportă mărfuri legate de Iran, într-o postare pe platforma Truth Social.

Liderul de la Casa Albă susține că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului maritim internațional, cu excepția transporturilor iraniene.

Anunțul a fost făcut marți, 14 iulie, pe fondul noilor confruntări dintre Statele Unite și Iran și al tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

Ruta maritimă este esențială pentru piața energetică globală, fiind tranzitată în mod obișnuit de aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial.

Donald Trump a atribuit reluarea fluxurilor de petrol intervenției forțelor armate americane și a transmis un mesaj de apreciere conducerii militare a Statelor Unite.

„Petrolul curge ca niciodată până acum, datorită puterii extraordinare a armatei Statelor Unite”, a scris Trump.

Președintele american i-a menționat pe Pete Hegseth, pe șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, și pe comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper.

Potrivit lui Trump, Strâmtoarea Ormuz este în prezent „deschisă întregului trafic naval, cu excepția Iranului”. Liderul american a acuzat conducerea de la Teheran de politici „violente” și a anunțat menținerea presiunii asupra transporturilor iraniene.

„Vom avea, prin urmare, o blocadă totală, dar numai asupra navelor care vin din porturile iraniene sau se îndreaptă spre acestea ori care transportă orice are legătură cu mărfurile iraniene”, a transmis președintele SUA.

În același mesaj, Donald Trump a anunțat că renunță la planul privind o taxă de rambursare de 20% asociată rolului Statelor Unite în protejarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Decizia vine la numai o zi după ce liderul american avansase ideea unei taxe pentru mărfurile transportate prin această rută strategică. Planul provocase îngrijorări în industria maritimă, iar agenția ONU pentru transport maritim își exprimase opoziția față de o asemenea măsură.

Trump a precizat că taxa va fi înlocuită cu acorduri comerciale și investiții negociate cu statele din Golf.

„Pe baza unor discuții foarte productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% a Statelor Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diferitele state din Golf le vor încheia în Statele Unite”, a declarat Trump.

Președintele american nu a oferit detalii privind valoarea acordurilor și nici nu a precizat ce state din Golf și-au asumat angajamente concrete. El a susținut însă că investițiile vor fi „masive” și vor contribui la dezvoltarea fabricilor și a capacităților de producție din SUA.

Anunțul vine după noi atacuri asupra transportului maritim din Golf și mai multe zile de operațiuni militare americane împotriva unor ținte din Iran. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost afectat, iar tensiunile au exercitat presiuni asupra pieței petrolului.

Iranul a susținut anterior că a închis strâmtoarea pentru navele fără autorizație, în timp ce Washingtonul a cerut Teheranului să garanteze libera circulație a vaselor și să înceteze atacurile asupra transportului comercial.

Trump a reiterat și poziția administrației sale privind programul nuclear iranian, afirmând că Iranul „nu va avea niciodată o armă nucleară”.

Decizia de a renunța la taxa de 20% reduce una dintre incertitudinile apărute în jurul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. În schimb, blocada anunțată asupra transporturilor legate de Iran menține presiunea asupra Teheranului și riscul unor noi tensiuni în una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.