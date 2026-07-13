Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor solicita o compensație de 20% pentru mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, în schimbul costurilor suportate pentru securizarea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, într-o postare făcută pe Truth Social.

Este pentru prima dată când liderul de la Casa Albă indică public nivelul compensației pe care Washingtonul intenționează să o primească.

Trump anunțase anterior că Statele Unite vor să fie rambursate pentru protejarea traficului prin strâmtoare, fără să precizeze însă procentul sau mecanismul de plată.

„Statele Unite ale Americii vor fi, de acum înainte, cunoscute drept «Gardianul Strâmtorii Ormuz», dar, ca atare și dintr-o chestiune de echitate, vor fi rambursate la o rată de 20% pentru toate mărfurile transportate, pentru toate costurile necesare îndeplinirii misiunii de asigurare a siguranței și securității acestei regiuni foarte volatile”, a transmis Donald Trump.

Președintele SUA a adăugat că procesul de organizare și implementare va începe imediat.

Trump nu a explicat deocamdată cum va fi calculată compensația de 20%, cine va efectua plățile și prin ce mecanism vor fi colectate sumele. Declarația reprezintă însă o concretizare a planului anunțat anterior de liderul american privind recuperarea costurilor suportate de SUA pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump susține că Statele Unite vor garanta menținerea deschisă a strâmtorii pentru traficul internațional, indiferent de poziția Iranului.

„Strâmtoarea Ormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran”, a afirmat președintele american.

Washingtonul reinstaurează, în același timp, blocada împotriva Iranului. Potrivit lui Trump, restricțiile vor viza navele iraniene și transporturile asociate clienților Teheranului, în timp ce celelalte state vor avea acces liber la ruta maritimă.

„Toate celelalte țări vor beneficia de o utilizare corectă și liberă a Strâmtorii”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Problema costurilor și a eventualelor taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a devenit un punct sensibil în ultimele săptămâni.

La 24 iunie, Trump declara că Iranul informase Washingtonul că nu solicita taxe, costuri de asigurare sau alte plăți navelor care tranzitează strâmtoarea. Liderul american avertiza atunci că negocierile ar putea fi întrerupte dacă informațiile transmise de Teheran se dovedesc false.

Statele Unite au cerut ulterior Iranului să garanteze public trecerea liberă și sigură a navelor prin toate culoarele de navigație, fără taxe.

Noul anunț schimbă însă datele discuției: Washingtonul este cel care avansează acum o compensație de 20% pentru costurile operațiunilor americane de securizare a traficului maritim.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere maritime pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate. Înainte de război, aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această zonă.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au afectat traficul naval și au alimentat temerile privind noi perturbări ale fluxurilor energetice. Prețurile petrolului au crescut pe fondul confruntărilor și al incertitudinilor privind accesul navelor comerciale prin strâmtoare.

Pentru moment, administrația Trump nu a prezentat detalii juridice sau tehnice privind aplicarea procentului de 20%. Anunțul stabilește însă, pentru prima dată, nivelul compensației cerute de Washington pentru rolul pe care SUA vor să și-l asume în protejarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.