Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor prelua, cel mai probabil, controlul asupra Strâmtorii Ormuz și că Washingtonul ar trebui să fie plătit pentru asigurarea securității acestei rute maritime vitale pentru piața globală a energiei.

Declarațiile au fost făcute luni, 13 iulie, într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends”, în contextul unei noi escaladări militare între Statele Unite și Iran.

Blocarea efectivă a strâmtorii de către Teheran a dus la creșterea prețurilor la energie și a amplificat temerile privind inflația la nivel mondial.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite intenționează să asigure controlul și securitatea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

„Vom păstra strâmtoarea și, probabil, o vom administra. Vom deveni gardianul strâmtorii. Poate îi vom spune îngerul păzitor al strâmtorii. Și ar trebui să fim despăgubiți pentru asta”, a declarat președintele american.

Trump a insistat că Washingtonul ar trebui să primească bani pentru protejarea traficului maritim.

„O vom păzi. Vom fi plătiți pentru că o păzim – mulți bani”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele SUA a argumentat că alte state care beneficiază de securizarea rutei maritime au suficiente resurse financiare pentru a contribui la costurile operațiunilor.

„Vom fi despăgubiți, pentru că celelalte națiuni sunt foarte bogate. Sunt de partea noastră și nu se poate aștepta nimeni să facem acest lucru gratis”, a adăugat Trump.

Controlul Strâmtorii Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte de confruntare în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Ruta are o importanță strategică majoră pentru aprovizionarea mondială cu energie.

Teheranul a anunțat sâmbătă închiderea căii maritime, după ceea ce autoritățile iraniene au descris drept un tranzit neautorizat.

Duminică, Iranul a transmis că trecerea navelor rămâne suspendată. Potrivit autorităților de la Teheran, permisele de tranzit vor fi emise din nou după restabilirea „stabilității și calmului”.

Blocada a exercitat presiuni asupra piețelor energetice, iar prețurile petrolului au crescut pe fondul temerilor privind perturbarea livrărilor din Golf.

Președintele american a susținut că între Washington și Teheran exista un acord, dar că partea iraniană nu l-a respectat.

„Aveam un acord. Era un acord încheiat, iar apoi l-au încălcat. Întotdeauna îl încalcă. Am avut zece acorduri cu acești oameni, așa că pur și simplu îi vom lovi foarte dur”, a declarat Trump.

Afirmațiile vin după o nouă serie de atacuri cu rachete și drone între forțele americane și iraniene, desfășurate în weekend și continuate luni.

Teheranul a anunțat că a atacat facilități militare americane din mai multe state din Golf și a menținut închisă Strâmtoarea Omuz.

Gardienii Revoluției din Iran au transmis luni că reluarea traficului maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz depinde de încetarea intervențiilor militare americane în zonă.

Într-un comunicat, forța iraniană a avertizat că „interferențele continue ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului și gazelor”.

Schimburile recente de atacuri marchează o intensificare a confruntării, atât prin ritmul operațiunilor militare, cât și prin extinderea geografică a țintelor.

Escaladarea pune sub semnul întrebării acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, semnat luna trecută. Înțelegerea prevedea redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea ostilităților, în timp ce cele două părți urmau să continue negocierile timp de încă 60 de zile.

Evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz sunt urmărite atent de piețele internaționale, deoarece orice perturbare prelungită a traficului poate afecta livrările de energie și prețurile globale.

Noua escaladare dintre Washington și Teheran reduce perspectivele unei detensionări rapide. În timp ce Iranul condiționează reluarea traficului de încetarea intervențiilor militare americane, Donald Trump susține că SUA ar putea deveni principalul garant al securității strâmtorii și ar trebui să fie plătite pentru acest rol.