Escaladare majoră în Orientul Mijlociu. Trump ordonă atacuri masive. Strâmtoarea Ormuz, declarată închisă de Teheran

Conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran a intrat într-o fază critică, de o violență fără precedent în cele 134 de zile de la izbucnirea ostilităților.

După o scurtă încercare de armistițiu diplomatic, președintele american Donald Trump a ordonat armatei SUA „să tragă la răspundere forțele iraniene”, declanșând un al doilea val masiv de atacuri aeriene și maritime. Este al patrulea din această săptămână, ca răspuns la blocarea totală a Strâmtorii Ormuz de către Teheran.

Conform declarațiilor de ultimă oră făcute de Donald Trump, SUA și Iranul ajunseseră duminică la un nou acord de încetare a focului, în care Teheranul „renunțase la toate pretențiile”. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a acuzat Iranul că a încălcat înțelegerea „în mai puțin de o oră”, după ce forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au atacat o navă comercială în Strâmtoarea Ormuz.

Urmările incidentului maritim au fost importante. Ambarcațiunea GFS Galaxy, un portcontainer sub pavilion cipriot, a fost lovită de un foc de avertisment tras de forțele navale ale IRGC, izbucnind un incendiu masiv la bord. Echipajul a abandonat nava în bărci de salvare. Zece cetățeni indieni au fost salvați de forțele internaționale, însă un membru al echipajului este în continuare dat dispărut.

Oficialul iranian Ebrahim Razaei a declarat sfidător: „Am preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz prin forță și o vom păstra prin forță”, anunțând că strâmtoarea rămâne închisă până la noi ordine. În replică, Pentagonul susține că traficul încă curge și avertizează Iranul că forțele SUA sunt pregătite de luptă.

Ca represalii imediate, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat o nouă serie de atacuri chirurgicale menite să distrugă capacitatea Iranului de a mai hărțui rutele navale internaționale.

Strategia americană a inclus utilizarea în premieră a dronelor maritime kamikaze, lovind situri de rachete, sisteme radar de coastă și depozite de muniție. În provincia Khuzestan (orașul Mahshahr), agenția Fars News a raportat că un proiectil american a lovit o stație agricolă de pompare a apei, provocând decesul paznicului complexului și rănirea altor patru persoane.

Răspunsul Iranului la atacurile americane a declanșat o undă de șoc în întregul Orient Mijlociu. IRGC a anunțat oficial începerea „primei faze” a operațiunilor de răzbunare, lansând valuri de rachete și drone nu doar asupra bazelor americane, ci și asupra a șase state vecine din Golf: Iordania, Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Urmările acestei nopți de coșmar în regiune sunt dramatice. IRGC susține că a lovit Baza Aeriană Prince Hassan din Iordania, provocând incendii masive la depozitele de rachete și rezervoarele de combustibil. Sirenele de alarmă antirachetă au sunat din nou în Bahrain, sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, iar explozii puternice s-au auzit deasupra orașului Doha (Qatar), unde guvernul a raportat trei răniți, inclusiv un copil, din cauza schijelor căzute. Sistemele de apărare antiaeriană din Emiratele Arabe Unite au fost activate la capacitate maximă, interceptând mai multe drone și rachete iraniene.

Încetarea focului a eșuat definitiv, crede Sky News. Intrarea conflictului în această fază deschisă, în care sunt lovite direct statele din Golf, transformă „războiul din umbră” dintre SUA și Iran într-un conflict regional de proporții, cu consecințe imprevizibile asupra prețului mondial al petrolului și securității globale.