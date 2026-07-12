Lia Olguța Vasilescu anunță că va merge în instanță: „Aruncă în spațiul public minciuni”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că va depune o acțiune în instanță împotriva unei persoane despre care afirmă că se află în spatele unei rețele de site-uri și conturi de Facebook și TikTok care desfășoară o campanie de denigrare la adresa sa și a familiei. Edilul susține că în spațiul public au fost lansate acuzații false privind presupuse transferuri de bani și alte activități financiare.

Lia Olguța Vasilescu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care afirmă că va depune o acțiune în instanță împotriva unei persoane despre care susține că ar controla o rețea de site-uri și conturi de Facebook și TikTok. Potrivit primarului Craiovei, în ultimele săptămâni aceasta ar fi desfășurat o campanie de denigrare îndreptată împotriva sa și a membrilor familiei sale, în care au fost lansate mai multe acuzații pe care le consideră false.

„Am formulat o acțiune în instanță, pe care o depun mâine, împotriva unui individ care controlează o rețea întreagă de site-uri si conturi de Facebook și Tiktok și care, de câteva săptămâni, a declanșat o campanie furibundă contra mea și a familiei mele. Fără vreo dovadă, cât de mică, aruncă în spațiul public minciuni atât de gogonate, încât nu poți să nu te întrebi ce sau cine se ascunde în spatele acestui tăvălug de inepții”, este prima parte a mesajului.

În continuarea mesajului, Lia Olguța Vasilescu afirmă că în materialele respective sunt invocate numele unor instituții bancare cu care spune că nu a avut niciodată legături, dar și presupuse transferuri de bani, sume în numerar și tranzacții cu criptomonede.

Edilul susține că speră ca băncile menționate în aceste materiale să reacționeze pentru a-și apăra reputația.

„Sunt amestecate bănci cu care nu am avut vreodată nicio legătură și care sper că vor reacționa pentru a-și apăra reputația, sume exorbitante cash sau în crypto monede și chiar magnatul de la Telegram, despre a cărui existență nici nu știam până să aflu de la mincinosul respectiv că îi transmit bani prin paradisuri fiscale ca să îl îmbogățesc. Eu pe el”, a mai scris edilul.

În finalul mesajului, primarul Craiovei face referire și la afirmațiile care privesc o angajată din cadrul Primăriei, despre care spune că sunt lipsite de fundament.

Potrivit acesteia, persoana respectivă nu a ocupat funcția de șef al serviciului de achiziții și nici nu a lucrat în cadrul compartimentului de urbanism, așa cum s-ar susține în materialele publicate.

„Aflu că o doamnă din primărie, care nu a fost vreodată și nu e șefă la achiziții, face nu știu ce alte afaceri necurate la... urbanism. Nici acolo nu a lucrat măcar vreo zi, dar poate adevărul să strice asemenea compuneri școlare SF? Sper să îl dea și ea în judecată! P. S. Știe cineva cine e Bilal sau ce fumează?”, încheie primărița Craiovei.