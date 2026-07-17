Încă doi dintre copiii lui Brad Pitt au făcut demersuri oficiale pentru a scăpa de numele de familie al actorului. Zahara și Maddox au depus cereri la o instanță din California, invocând motive personale pentru schimbarea numelui, potrivit CNN. Decizia vine în contextul relației tensionate dintre Brad Pitt și fosta sa soție, Angelina Jolie, conflict care continuă chiar și după finalizarea divorțului.

Documentele depuse la Tribunalul Superior din Los Angeles arată că Zahara, în vârstă de 21 de ani, dorește ca numele său legal să fie schimbat din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie.

La rândul său, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a solicitat la sfârșitul lunii mai eliminarea numelui Pitt din acte.

Conform legislației din California, ambele cereri au fost publicate timp de patru săptămâni consecutive în Los Angeles Daily Journal, procedură obligatorie care le permite persoanelor interesate să formuleze obiecții înainte ca instanța să ia o decizie.

Dacă nu vor exista contestații, judecătorii ar urma să se pronunțe asupra solicitării lui Maddox la jumătatea lunii septembrie, iar în cazul Zaharei spre finalul aceleiași luni.

Noile cereri reprezintă încă un episod al conflictului dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, început după despărțirea lor din 2016.

Deși divorțul a fost finalizat la sfârșitul anului 2024, foștii soți continuă să se confrunte în instanță în disputa privind Château Miraval, domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

Zahara și Maddox nu sunt primii copii ai fostului cuplu care aleg să folosească doar numele Jolie. În 2024, Shiloh a depus o cerere oficială pentru eliminarea numelui Pitt din actele sale. Tot în același an, Vivienne a fost trecută drept Vivienne Jolie în programul musicalului The Outsiders, producție pe care a realizat-o împreună cu mama sa, Angelina Jolie.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au căsătorit în 2014 și au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Decizia mai multor dintre aceștia de a renunța la numele actorului este privită drept un nou semn al relațiilor complicate din familia fostului cuplu de la Hollywood.