Viața fără Brad Pitt. Motivul pentru care Angelina Jolie a ales singurătatea

Viața fără Brad Pitt. Motivul pentru care Angelina Jolie a ales singurătateaAngelina Jolie și Brad Pitt. Sursa foto Captură video
Angelina Jolie a explicat de ce a ales să rămână singură, dedicându-se în totalitate propriei vieți și familiei sale, după divorțul de Brad Pitt. „Am nevoie să mă regăsesc”, a spus actrița.

Actrița, cunoscută pentru rolurile din filme precum Tomb Raider și Maleficent, a mărturisit în mai multe interviuri că perioada post-divorț a fost pentru ea un moment de reflecție profundă și de reconectare cu sine.

De ce a rămas Angelina Jolie singură după divorț

Divorțul de Brad Pitt, finalizat oficial în 2019, a atras atenția presei internaționale și a fost analizat minuțios de tabloide și reviste de profil, datorită impactului său asupra imaginii celor doi actori și a familiei formate împreună.

Angelina Jolie și copiii.

Angelina Jolie și copiii. Sursa foto Captură video

Cu toate acestea, Angelina Jolie a preferat să gestioneze situația discret, evitând scandalurile publice și concentrându-se pe creșterea copiilor lor. Cele șase fiice și fii ai săi reprezintă pentru actriță centrul universului ei, iar decizia de a rămâne singură a fost, potrivit spuselor sale, una conștientă și deliberată.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Angelina a explicat motivul pentru care a ales să nu se grăbească într-o relație nouă.

„Am nevoie să mă regăsesc și să învăț cine sunt cu adevărat. Singurătatea nu este un gol, ci o perioadă de creștere și reflecție. Este modul meu de a mă reconecta cu valorile și pasiunile mele.”

Are alte planuri de viitor

De asemenea, surse apropiate familiei Jolie susțin că vedeta a pus accent pe dezvoltarea personală, revenind la proiectele artistice care îi aduc satisfacție și menținându-și angajamentele în cadrul organizațiilor umanitare.

Angelina, cunoscută și pentru implicarea sa în acțiuni de sprijin pentru refugiați prin ONU, a declarat că timpul petrecut singură i-a permis să acorde mai multă atenție cauzelor sociale în care crede.

Brad Pitt și Ines.v

Brad Pitt și Ines. Sursa foto Captură video

Presa internațională a remarcat că decizia de a rămâne singură nu este neobișnuită în rândul vedetelor de la Hollywood, însă modul în care Angelina Jolie a gestionat această perioadă a atras aprecierea criticilor și a fanilor deopotrivă.

Angelina Jolie a recunoscut că singurătatea e grea

În loc să se lanseze într-o nouă relație imediat după despărțire, actrița a ales să investească în sănătatea sa emoțională și în stabilitatea familiei. Această abordare a fost, de altfel, subliniată și de psihologi, care consideră că timpul acordat propriei persoane după un divorț poate preveni traumele emoționale și poate favoriza luarea unor decizii mai înțelepte pe viitor.

De-a lungul timpului, Angelina Jolie a recunoscut că singurătatea a fost uneori dificilă, însă ea a transformat acest timp într-o oportunitate de introspecție și maturizare.

Actrița a mai afirmat că perioada post-divorț a fost necesară pentru a-și reconstrui viața pe propriile principii, pentru a-și consolida independența și pentru a fi un model de reziliență pentru copiii săi.

Pe lângă cariera de actorie, Angelina a continuat să fie activă și ca regizoare, abordând subiecte sensibile și sociale în filme precum Unbroken sau First They Killed My Father.

Aceasta activitate profesională a fost pentru ea un mod de a rămâne concentrată pe propria evoluție și de a-și exprima creativitatea într-un mod autentic, fără a depinde de parteneri sau presiuni externe.

Brad Pitt și-a refăcut viața

Brad Pitt și-a refăcut viața lângă Ines de Ramon, o profesionistă în domeniul bijuteriilor, originară din Elveția. Cei doi au început să iasă împreună la sfârșitul anului 2022 și au făcut publică relația în 2023. Ines de Ramon a fost anterior căsătorită cu actorul Paul Wesley, cunoscut din serialul „The Vampire Diaries”, iar divorțul lor a fost finalizat în martie 2024.

