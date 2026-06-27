Replică din PNL pentru Lia Olguța Vasilescu: Partidul nu mai e dispus să fie anexă

PNL rămâne unit în jurul liderului partidului, a precizat purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ionel Bogdan, după declarațiile făcute de Lia Olguța Vasilescu la adresa lui Ilie Bolojan. Liberalul a acuzat PSD că a încercat să preia controlul asupra formațiunii după moțiunea de cenzură.

Deputatul Ionel Bogdan a transmis un mesaj după criticile formulate de Lia Olguța Vasilescu la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan.

În mesajul publicat pe Facebook, purtătorul de cuvânt al liberalilor a afirmat că partidul își menține direcția actuală și a transmis un avertisment celor care încearcă să influențeze deciziile formațiunii.

„PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan și al direcției de reformă. Iar cei care încearcă și acum, din interior sau din exterior, să întoarcă partidul în trecut, vor avea aceeași surpriză: PNL nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”, a declarat Ionel Bogdan.

În continuarea mesajului, deputatul liberal a susținut că, după moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan, PSD nu a prezentat soluții pentru formarea unei noi majorități.

„După moțiune, singurul plan al PSD a fost să rupă și să controleze PNL. Ați promis asta propriilor primari și parlamentari și exact asta ați încercat să faceți. Noi am spus de la început, împreună cu USR și UDMR: dacă mergeți pe această cale, nu va mai exista o formulă de guvernare comună. Astăzi ni se spune că vina este a PNL pentru că nu s-a lăsat distrus. Nu. Vina pentru această criză aparține celor care au provocat-o”, a afirmat Ionel Bogdan.

Reacția PNL vine după declarațiile făcute de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social Democrate, desfășurată la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan și a susținut că acesta este responsabil pentru blocajul politic.

„Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape două luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta a vorbit și despre posibilitatea formării unui guvern condus de Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele Nicușor Dan pentru formarea viitorului Executiv. Declarațiile au fost făcute după consultările de vineri de la Palatul Cotroceni, care s-au încheiat fără un consens între PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale.