Vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu ar putea obține votul de învestitură în Parlament dacă ar beneficia de sprijinul UDMR. Potrivit acesteia, din informațiile pe care le are, formațiunea condusă de Kelemen Hunor ia în calcul și această variantă, pe lângă refacerea actualei coaliții.

Întrebată dacă social-democrații poartă discuții cu UDMR pentru obținerea voturilor necesare, Vasilescu a declarat că UDMR este „un partid serios”, care își respectă angajamentele.

„Din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD”, a spus vicepreședinta PSD la Parlament.

Lidera PSD consideră că voturile UDMR ar fi suficiente pentru ca un executiv condus de Sorin Grindeanu să treacă de Parlament.

„Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă PSD mizează și pe voturi din zona partidelor suveraniste, inclusiv din partea AUR, Lia Olguța Vasilescu a evitat un răspuns direct și a invocat caracterul secret al votului din Parlament.

„Votul e secret în Parlament. În mod normal, n-ar trebui să știm cum votează parlamentarii. În mod normal, n-ar trebui să știm cine susține un guvern sau de la un partid politic câți sunt pro și câți sunt contra”, a declarat aceasta.

Vicepreședinta PSD a precizat că social-democrații își calculează șansele pornind de la numărul de voturi obținute la precedenta tentativă de învestire.

„Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat Guvernul Veștea în Parlament. Dacă UDMR-ul ar veni alături, nu ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

În schimb, ea a arătat că, dacă UDMR va continua să susțină partidele de dreapta, PSD nu va vota un executiv din care nu face parte.

„Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte”, a declarat lidera social-democrată.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD nu a blocat formulele de guvern propuse până acum pentru ieșirea din criza politică și că partidul și-a exprimat disponibilitatea de a le susține în Parlament.

Ea a amintit că social-democrații au anunțat că vor vota și cabinetul propus de Eugen Tomac.

„Am declarat pentru guvernul Tomac că vom da un vot. Nu va fi niciun fel de problemă”, a spus vicepreședinta PSD.

Potrivit acesteia, partidul și-a exprimat sprijinul și pentru Guvernul Veștea, chiar dacă PSD nu urma să primească funcții în Executiv.

„Chiar când mi s-a spus că nu vom avea nici secretari de stat, nici prefecți, pentru că nu aceasta era problema, ci să fie cineva investit cu puteri depline. De asemenea, ne-am declarat sprijinul inclusiv pentru guvernul Veștea”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a precizat că, în cazul unei noi propuneri de premier independent, condiția social-democraților este ca executivul să fie format în întregime din persoane independente.

„Trebuie să fie un guvern independent cu totul, cum s-a încercat a fi Tomac și cum s-a spus că cei de dreapta îl vor vota”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.