Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după eșecul discuțiilor dintre partide și președintele Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern, transmițând un mesaj tranșant în care acuză ceilalți actori politici de blocaj și lipsă de asumare. Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat susține că PSD a încercat constant să contribuie la formarea unei majorități stabile, dar că spațiul de compromis ar fi fost epuizat.

Liderul social-democraților a explicat că formațiunea sa a dat dovadă de flexibilitate pe parcursul consultărilor, însă atitudinea celorlalte formațiuni politice ar fi blocat orice avans real. Sorin Grindeanu consideră că s-a ajuns într-un punct în care cărțile trebuie puse pe masă, refuzând să mai participe la discuții sterile.

„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României”, a transmis Grindeanu.

În viziunea președintelui PSD, miza reală a partidelor de dreapta și a UDMR nu este stabilitatea economică sau socială a țării, ci conservarea propriilor poziții în structurile de putere. Acesta acuză direct PNL, USR și UDMR că ar urmări menținerea în funcții și amânarea unei decizii politice clare.

„PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a mai scris liderul PSD.

În mesajul său, Grindeanu enumeră și o serie de puncte în care își prezintă poziția privind negocierile, susținând că PSD a făcut concesii importante, inclusiv în privința desemnării premierului, și că nu va accepta formule în care partidul este folosit doar pentru susținere parlamentară fără responsabilitate guvernamentală.

„PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă”, afirmă acesta.

Mesajul social-democratului indică clar o ruptură greu de remediat în acest moment. Partidul se declară pregătit pentru orice scenariu, inclusiv pentru a se întoarce în fața electoratului dacă blocajul va continua. Liderul PSD susține că actualul context politic ar fi ajuns într-un punct fără întoarcere în privința compromisului.

„PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat”, a mai transmis Grindeanu, adăugând că formațiunea nu se teme de un eventual vot al cetățenilor. Mesajul se încheie cu un atac direct la adresa liderului PNL Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din negocieri.

Această reacție virulentă a social-democraților vine ca replică la declarațiile oferite anterior de conducerea liberalilor, care luase în calcul variante de executive minoritare pentru a depăși impasul.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD.

„Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri”, anunța premierul interimar.