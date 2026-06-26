România își consolidează poziția pe harta energetică a Europei prin participarea la un proiect strategic de anvergură. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a semnat vineri, la Luxemburg, acordul tripartit privind stocarea energiei. Evenimentul a avut loc în cadrul reuniunii oficiale a miniștrilor Energiei din statele membre ale Uniunii Europene și marchează o etapă esențială în gestionarea resurselor sistemului energetic național și continental.

Acordul semnat în Luxemburg are o importanță deosebită pentru stabilitatea rețelelor electrice din întreaga Europă, punând accent pe modernizarea infrastructurii și pe optimizarea utilizării resurselor curate.

Noul document semnat de oficialul român nu este doar o formalitate diplomatică, ci un plan de acțiune cu efecte directe asupra pieței de profil. Documentul are o valabilitate clar definită și își propune să rezolve una dintre cele mai mari provocări actuale: risipa de energie verde în perioadele de supraproducție.

„Am semnat astăzi, alături de miniştrii energiei din statele Uniunii Europene, acordul tripartit privind stocarea energiei. Acest acord sectorial tripartit, cu aplicare imediată în perioada 2026-2028, urmăreşte consolidarea capacităţii de stocare pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie, reducerea limitării producţiei (curtailment) şi asigurarea unor preţuri mai mici şi mai stabile pentru consumatori”, a precizat Buşoi, într-o postare pe Facebook.

Dincolo de avantajele evidente pentru consumatorii casnici, care vor beneficia de tarife mai predictibile și mai avantajoase, inițiativa are o puternică componentă economică. Dezvoltarea acestei infrastructuri este privită ca un motor de creștere pentru mediul de afaceri autohton și european.

Conform secretarului de stat, acordul vizează şi stimularea electrificării şi creşterea competitivităţii industriei şi a companiilor. Prin asigurarea unui flux constant de electricitate, unitățile de producție își vor putea optimiza costurile operaționale, devenind mai competitive pe piața globală.

Tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic necesită investiții masive și o transformare radicală a capacităților tehnice. Datele oficiale arată că decalajul dintre realitatea actuală și necesarul viitor este unul semnificativ, ceea ce va atrage după sine fonduri importante în acest sector.

Astfel, se estimează că până în 2030 sunt necesare capacităţi de stocare de aproximativ 200 GW pentru a răspunde nevoilor sistemului energetic european, comparativ cu circa 55 GW de capacitate de stocare instalată la începutul anului 2026.

Pentru a atinge aceste borne ambițioase, specialiștii și autoritățile mizează pe o abordare flexibilă, adaptată realităților din teren. Nu se va folosi un singur tip de tehnologie, ci un mix de soluții inovatoare care să poată prelua rapid surplusul de electricitate din rețea.

„Realizarea acestui obiectiv va necesita dezvoltarea unor tehnologii diverse de stocare, capabile să răspundă diferitelor intervale de timp, fie ca soluţii independente, fie integrate cu sursele regenerabile de energie atunci când acestea sunt eficiente din punct de vedere economic”, a mai anunțat Buşoi.