Să-i îmbrăcăm pe cei goi! Bubele „noului PNL”, cum îi zice Sigartău, s-au cicatrizat, dar se văd

Urmează o nouă rundă în boxul politic la care asistăm pentru ca România să aibă un guvern la Palatul Victoria. Am traversat multe astfel de meciuri în cei 34 de ani de democrație, dar niciunul nu a fost atât de mizerabil. Metodele au fost mizerabile, perfide, iar excluderea unor lideri din „vechiul PNL” de către cei din „noul PNL” a fost de-a dreptul ticăloasă. Iar jocul lui George Simion a fost identic cu cel din 2024, de la alegerile prezidențiale, când suspect a ieșit din joc.

Deși românii și interesul național au fost invocați în discursurile politicienilor când a fost vânzoleala cu votarea propusului Guvern Veștea, cele două entități au fost doar metafore. Ilie Bolojan nu mai era premier, iar România avea nevoie de unul nou. Președintele Dan l-a propus pe Veștea, iar asta a declanșat nebunia orgoliilor în PNL, partidul în care Adrian Veștea era prim-vicepreședinte ales.

Istoria Bolojan de după Brătieni

Nu putem trece ușor peste cea mai șocantă etapă a acestei desemnări deoarece ea va rămâne consemnată în istorie și, mai ales, în istoria Partidului Liberal mereu raportată la Epoca Brătienilor.

Faptul că Ilie Bolojan și „noul PNL” - cum l-a numit secretarul general Robert Sigartău – nu l-au vrut pe colegul Adrian Veștea în fruntea unui guvern, e o opțiune democrată. Dar să ajungi să excluzi din partid vechi liberali, care au consolidat PNL prin activitatea lor de zeci de ani, e un mare abuz. Iar terfelirea celor care, practic, și-au susținut colegul propus de președinte, a fost chiar o ticăloșie.

Îi am în vedere pe Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Rareș Bogdan, Toma Petcu. Sunt liberali vechi, fără pete de „penali” și neimplicați în scandaluri de corupție.

Acum, conform lui Robert Sigartău, sunt vinovați de „corupție morală” și de „trădare” pentru că au împărtășit propunerea lui Nicușor Dan, idolul politic al PNL și USR la alegerile prezidențiale din 2025.

Robert Sigartău, și Ceaușescu a fost trădat de oponenții din PCR?

Sigartău zice: „Ștampila trădării îi va urmări toată viața”. E o iluzie a domniei sale. Politica românească este pigmentată de trădări, cel puțin de la Caragiale încoace. Chiar și dictatorul Ceaușescu a fost trădat prin opiniile antagonice avute de liderii comuniști Constantin Pârvulescu, Ion Iliescu, Silviu Brucan, Alexandru Bârlădeanu...

Pentru mine, ca jurnalist deținător al unui noian de informații, au fost greu de digerat acuzațiile de nesupunere și de trădare aduse liberalilor din gruparea exclusă, mai sus menționată. Sunt oameni de partid asupra cărora n-au existat nici măcar „suspiciuni rezonabile” de încălcare a legilor, nu au fost în primele rânduri de militanți pentru alianța cu PSD, atunci când s-a format coaliția și rotativa Ciucă-Ciolacu.

În schimb, dintre moraliștii care s-au urcat pe scenă la Congresul PNL de duminică, sunt nume grele care au avut de a face cu corupția de Parchet, nu doar cu corupția morală.

Cei care au decis excluderea colegilor nu-s fără de greșeală

Oare greșeala poată fi măsurabilă? Sunteți liberi să decideți. Eu spun despre ce am scris și publicat de-a lungul anilor.

Discursul lui Vasile Blaga a fost furibund la adresa „trădătorilor”. Fostul lider PDL și co-președinte PNL după fuziune, a criticat o parte dintre liderii formațiunii, pe care i-a acuzat că folosesc partidul în interes personal și că nu respectă hotărârile adoptate de organizație prin susținerea lui Adrian Veștea.

Îmi amintesc că Vasile Blaga și-a folosit funcția, cu mulți ani în urmă, când ghinionul a făcut să i se găsească în portbagajul mașinii o geantă cu 700.000 de euro.

În 2016, Vasile Blaga a fost acuzat de DNA de trafic de influență. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost primiți în perioada 2009-2012 prin intermediari, o parte din sumă provenind de la Gheorghe Ștefan (zis „Pinalti”), pentru a finanța PDL. După ani de anchete și procese, a fost achitat în 2022 de Înalta Curte. Judecătorii au stabilit că banii au ajuns la partid, dar l-au achitat pe Blaga deoarece nu s-a putut dovedi că acesta a știut că sumele proveneau din corupție și că ar fi sprijinit activitatea infracțională.

Ludovic Orban, deși e plecat din PNL, a venit la Congres să-l susțină pe Bolojan și să-i înfiereze pe „trădători”. Este unul dintre politicienii PNL și USR care săreau în Piață și strigau „Cine nu sare, ia condamnare!”. El sărise și când a lovit cu mașina o fetiță, dar și în 2016 când i se deschisese un dosar penal pentru o presupusă mită.

Înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerea primarului Capitalei, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a denunțat procurorilor DNA că Ludovic Orban i-a cerut 50.000 de euro pentru managerii a două posturi de televiziune. Vâlva a adus deservicii atunci PNL.

Ludovic Orban a negat că ar fi cerut bani, spunând că doar a intervenit pentru niște contracte de publicitate electorală la conducerea a două televiziuni. Consiliat bine din punct de vedere juridic, liberalul l-a dat în judecată pe Urdăreanu. Procesul s-a judecat rapid, într-un an. În ianuarie 2017, Înalta Curte de Justiție l-a achitat pe Orban.

Să-i îmbrăcăm pe cei goi!

Actualul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, este astăzi pus sub control judiciar, fiind acuzat de DNA tot pentru o presupusă mită din campania electorală. Liberalul și-a retras candidatura la vreo funcție în PNL, ca și Orban în 2016. Dar el rămâne în PNL cu aplauze, în timp ce vechii liberali Predoiu, Veștea și Alina Gorghiu au fost excluși.

Mircea Abrudean, acutalul președinte al Senatului, vehiculat ca posibil premier propus de PNL, a avut un derapaj ciudat, cu bănuieli nu tocmai onorabile, însă colegii de partid l-au apărat.

Abrudean a propus în Senat proiectul „Golden Visa”- Programul de Rezidență prin Investiție. Dacă era adoptat, le-ar fi permis cetățenilor din alte state să obțină un permis de ședere temporară în România pe cinci ani, cu drept de reînnoire, în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro în țară.

CSAT a intervenit după ce membrii Consiliului au făcut o analiză amplă asupra proiectului propus de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Din păcate, și Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, a fost luat de valul susținerii ideilor lui Ilie Bolojan sau, poate, ca să protejeze partidul de o nouă pierdere a puterii, a ales să critice formarea unui nou guvern în jurul lui Veștea cu aportul PSD.

În septembrie 2021, în altă criză majoră, când USR și AUR l-au demis pe Florin Cîțu prin moțiune de cenzură ca să-l pună premier pe Ludovic Orban, Valeriu Stoica a atenționat PNL că USR e un partid toxic care a făcut greșeli de netolerat. Acum e o dragoste nețărmuită.

Cred că și liberalul Theodor Stolojan, convertit cândva pesedist, ar fi trebuit să se abțină de la a critica vehement membrii care au înclinat spre Veștea deoarece face parte dintre liberalii care s-au retras din viața partidului cu ceva avantaje și o avere consistentă. O rețea de clinici private, renăscută din cenușă, este o chestie formidabilă, care chiar vine în ajutorul electoratului năucit că nu are guvern de două luni.

Au trădat Robert Sigartău și George Simion?

Bineînțeles că toți am văzut suceala lui George Simion, președintele AUR, la capătul trâmbițatelor negocieri din ziua votului Guvernului Veștea. Era limpede că ceva intervenise de spulberase convingerile multor politicieni că AUR va acorda niște voturi ca să treacă guvernul agreat de Cotroceni.

A fost aruncată o bombiță în emisiunea de luni seară a lui Marius Tucă. Profesorul și analistul Valentin Stan a afirmat că Robert Sigartău și George Simion au fost „în pădure” înainte de întâlnirea dintre Simion și Veștea. Este știut că atunci când în discursuri politice sau jurnalistice apare referirea la locația din „pădure” se face referire la unul dintre serviciile secrete.

A trădat George Simion promisiunea de a vota guvernul Veștea după întâlnirea din „pădure”? L-a trădat Sigartău pe președintele Dan, cel care-l aruncase în luptă pe Adrian Veștea? Vom afla într-o zi! Deocamdată, avem iar tensiuni majore pentru formarea noului guvern. PSD cu Grindeanu sau PNL-USR-UDMR cu rotativă?

La final, explicația titlului

Piesa lui Luigi Pirandello, „Să-i îmbrăcăm pe cei goi”, relevă necesitatea omului de a-și creea propria realitate, echivalentă cu o iluzie. Pirandello dezbracă ființele reale, care-și crează imagini frumoase pentru toată lumea, le scoate măștile, dar are convingerea că nici chiar goliciunea lor nu va fi văzută cu adevărat. Poveștile inventate cu o anume măiestrie au mereu succes.