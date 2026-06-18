Relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a rupt când cel din urmă i-a cerut instalarea lui Mircea Abrudean, actual președinte al Senatului, la conducerea Serviciului Român de Informații, scrie Dan Andronic pe Facebook.

„Aseară, Eugen Tomac, a spus că Ilie Bolojan nu a fost sincer cu Nicușor Dan. Este un eufemism pentru a afirma că Ilie Bolojan și-a arătat limitele de om politic fără cuvânt și adevăratul interes: șefia SRI!”, scrie Andronic.

El a prezentat și filmul evenimentelor care au aruncat în aer negocierile de la Cotroceni, de s-a ajuns la Soluția Veștea:

1️⃣ Răzgândirea nr. 1: Deși Bolojan a promis Președintelui sprijin pentru un guvern tehnocrat, s-a trezit brusc cerând schimbări masive. Eugen Tomac a cedat și i-a înlocuit pe loc pe cei trei miniștri contestați de Bolojan. Credeți că a fost destul? Nici pe departe!

2️⃣ Răzgândirea nr. 2: Tot nu i-a plăcut. A ridicat miza și a cerut ca toți secretarii de stat din ministere să fie pur tehnocrați. Din dorința de a debloca situația, i s-a admis și această pretenție absurdă.

3️⃣ Răzgândirea nr. 3: Surpriză! Imediat ce i s-a acceptat condiția cu secretarii de stat, Bolojan a întors foaia și a anunțat sec că nu mai susține deloc lista lui Tomac.

Bolojan a refuzat variantele Nazare, Abrudean sau Motreanu și a cerut numirea președintelui Senatului la conducerea civilă a SRI, mai spune jurnalistul.

„Văzând blocajul, s-au căutat soluții de avarie. I s-a oferit posibilitatea de a nominaliza oamenii săi pentru funcția de premier: Alexandru Nazare, Mircea Abrudean sau Dan Motreanu.

Răspunsul lui Bolojan? Un refuz categoric în fața lui Nicușor Dan.

💥 Aici s-a rupt filmul!

Ultima piruetă a lui Bolojan a arătat adevărata miză a „principiilor” sale.

Acesta a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernului!”, mai scrie Dan Andronic.

„În acel moment, Nicușor Dan a spus „STOP”. Negocierile s-au prăbușit definitiv când Președintele a fost condiționat de controlul asupra serviciilor secrete.

Acesta este „intransigentul” Bolojan: un șir nesfârșit de pretenții, orgolii distructive și o foame deșănțată de putere ascunsă în spatele unei false demagogii tehnocrate.

Sper că românii s-au săturat de astfel de jocuri! 🇷🇴

Nu mă refer la boții lui Despoiu, bineînțeles 🙂”, a încjeiat jurnalistul.