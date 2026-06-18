Politica

Andronic: Bolojan a cerut șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernului

Comentează știrea
Andronic: Bolojan a cerut șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernuluiBolojan balerin / sursa foto: caricatura AI - FB Dan Andronic
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a rupt când cel din urmă i-a cerut instalarea lui Mircea Abrudean, actual președinte al Senatului, la conducerea Serviciului Român de Informații, scrie Dan Andronic pe Facebook.

Andronic despre cele trei răzgândiri ale lui Bolojan. Cum s-a ajuns la Veștea

„Aseară, Eugen Tomac, a spus că Ilie Bolojan nu a fost sincer cu Nicușor Dan. Este un eufemism pentru a afirma că Ilie Bolojan și-a arătat limitele de om politic fără cuvânt și adevăratul interes: șefia SRI!”, scrie Andronic.

El a prezentat și filmul evenimentelor care au aruncat în aer negocierile de la Cotroceni, de s-a ajuns la Soluția Veștea:

1️⃣ Răzgândirea nr. 1: Deși Bolojan a promis Președintelui sprijin pentru un guvern tehnocrat, s-a trezit brusc cerând schimbări masive. Eugen Tomac a cedat și i-a înlocuit pe loc pe cei trei miniștri contestați de Bolojan. Credeți că a fost destul? Nici pe departe!

Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Și România va fi afectată
Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Și România va fi afectată
A murit stejarul legendar al lui Robin Hood. „Major Oak” avea circa 1.200 de ani și ascundea o poveste celebră
A murit stejarul legendar al lui Robin Hood. „Major Oak” avea circa 1.200 de ani și ascundea o poveste celebră

2️⃣ Răzgândirea nr. 2: Tot nu i-a plăcut. A ridicat miza și a cerut ca toți secretarii de stat din ministere să fie pur tehnocrați. Din dorința de a debloca situația, i s-a admis și această pretenție absurdă.

3️⃣ Răzgândirea nr. 3: Surpriză! Imediat ce i s-a acceptat condiția cu secretarii de stat, Bolojan a întors foaia și a anunțat sec că nu mai susține deloc lista lui Tomac.

Bolojan a cerut șefia SRI pentru Mircea Abrudean

Bolojan a refuzat variantele Nazare, Abrudean sau Motreanu și a cerut numirea președintelui Senatului la conducerea civilă a SRI, mai spune jurnalistul.

„Văzând blocajul, s-au căutat soluții de avarie. I s-a oferit posibilitatea de a nominaliza oamenii săi pentru funcția de premier: Alexandru Nazare, Mircea Abrudean sau Dan Motreanu.

Răspunsul lui Bolojan? Un refuz categoric în fața lui Nicușor Dan.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

💥 Aici s-a rupt filmul!

Ultima piruetă a lui Bolojan a arătat adevărata miză a „principiilor” sale.

Acesta a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernului!”, mai scrie Dan Andronic.

Nicușor Dan a spus „STOP”

„În acel moment, Nicușor Dan a spus „STOP”. Negocierile s-au prăbușit definitiv când Președintele a fost condiționat de controlul asupra serviciilor secrete.

Acesta este „intransigentul” Bolojan: un șir nesfârșit de pretenții, orgolii distructive și o foame deșănțată de putere ascunsă în spatele unei false demagogii tehnocrate.

Sper că românii s-au săturat de astfel de jocuri! 🇷🇴

Nu mă refer la boții lui Despoiu, bineînțeles 🙂”, a încjeiat jurnalistul.

Stiri calde

12:00 - Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu
11:56 - Turcia își face „Steel Dome”. Aselsan a semnat un contract de 780 de milioane de euro
11:47 - Ciprian Ciucu, citat la DNA - surse
11:37 - Învestirea Cabinetului Veștea, amânată pentru luni. Ce spune Grindeanu
11:31 - SUA, interesate de o bază militară permanentă în Polonia. „Următorul pas este oferta oficială”
11:30 - Sense4FIT Summit ajunge la a 5-a ediție. Bucureștiul devine noua capitală a Fitnessului în toamnă
11:19 - Parlamentul European aprobă reguli mai dure privind deportarea migranților
11:06 - Andronic: Bolojan a cerut șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernului

HAI România!

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Proiecte speciale