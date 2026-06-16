Serviciul Român de Informații (SRI) continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitatea operativă și analiza informațiilor până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative.

Pe site-ul oficial al instituției sunt publicate mai multe categorii de locuri de muncă pentru persoanele interesate de o carieră în cadrul Serviciului Român de Informații.

Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul Brigăzii Antiteroriste și specialist în domeniul administrativ.

Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs, în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii.

Conform ghidului destinat candidaților interesați de angajare, publicat de SRI, salariul de debut pentru un post în cadrul instituției este de aproximativ 7.500 de lei net. Valoarea poate varia în funcție de experiența profesională și de specificul funcției ocupate.

Pe lângă salariu, angajații beneficiază de o serie de facilități prevăzute pentru personalul instituției, printre care sprijin pentru plata chiriei și servicii medicale.

Înscrierea se realizează online, prin intermediul platformei de recrutare a instituției, în secțiunea „Aplică”.

SRI precizează că transmiterea formularului de înscriere și participarea la selecție reprezintă acordul candidatului pentru prelucrarea datelor personale, în conformitate cu regulile privind protecția datelor.

Procesul de recrutare include evaluarea CV-ului, interviuri de selecție, teste pentru verificarea cunoștințelor și competențelor profesionale, evaluări psihologice, examinare medicală și verificări de securitate necesare pentru accesul la informații clasificate.

Potrivit instituției, ordinea etapelor de selecție poate varia în funcție de domeniul pentru care se face recrutarea.

Candidații pot susține teste de cultură generală, verificări ale cunoștințelor de limbă străină, evaluări profesionale și examinări psihologice de tip Assessment Center.

Selecția este completată de examinarea medicală și de verificările de securitate prevăzute de legislația privind accesul la informații secrete de stat.

Pe lângă condițiile legale privind cetățenia română, studiile necesare și lipsa antecedentelor penale, SRI pune un accent deosebit pe integritatea candidaților.

Instituția avertizează că lipsa sincerității în timpul recrutării poate duce la eliminarea din concurs, indiferent de etapa în care este descoperită.

Reprezentanții SRI arată că una dintre cele mai frecvente cauze de respingere este furnizarea de informații incomplete sau neconforme cu realitatea, inclusiv în privința eventualului consum anterior de substanțe interzise.