Europarlamentarul Eugen Tomac, fost premier desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat miercuri că a fost nevoit să își depună mandatul după ce nu a obținut numărul necesar de voturi pentru învestitură.

Tomac a acuzat că varianta unui guvern de tehnocrați ar fi fost acceptată inițial de PNL și PSD, fiind considerată o soluție credibilă pentru implementarea reformelor din PNRR, aderarea la OCDE și atragerea fondurilor SAFE, într-un context geopolitic tensionat.

„Opţiunea pe care PNL şi PSD n-au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocraţi, astfel încât proiectele şi priorităţile care ţin de PNRR, de OCDE şi inclusiv de atragerea banilor SAFE să găsească acest consens necesar, pentru că este esenţial într-un moment de criză cu război la graniţă să avem un guvern care reprezintă credibilitate şi păstrează direcţia ţării.

La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni şi ulterior, în discuţiile informale ale preşedintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce priveşte un guvern tehnocrat şi a menţinut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărţite în ceea ce priveşte guvernul tehnocrat. PNL şi PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă”, a declarat Eugen Tomac.

El a susținut că a aflat despre desemnarea lui Adrian Veștea ca nou premier desemnat sâmbătă seara: „Sâmbătă seara am aflat de această opţiune. Nu mi-aduc aminte orele exacte pentru că nu am cronometrat evoluţia”.

Tomac mai spune că decizia de a-și depune mandatul i-ar fi aparținut exclusiv lui, după o evaluare realistă a șanselor de succes în Parlament:

„Am făcut o evaluare extrem de onestă cu privire la perspectivele pe care le avem în faţă. Niciodată nu mi-a spus preşedintele, eu sunt un om extrem de responsabil şi atent, calculat şi evident că mi-aş fi dorit să merg în Parlament împreună cu toată echipa pe care am convins-o să-şi asume această responsabilitate.

Mi-am dorit să mă duc până la capăt pe această formulă, însă în clipa în care am constatat că numărul voturilor pe care îl pot obţine nu îmi dă nicio şansă să obţin, evident că am luat această decizie de a depune mandatul şi l-am şi informat pe preşedinte”.

Fostul premier desemnat l-a apărat pe președintele Nicușor Dan de acuzațiile potrivit cărora a intervenit în viața internă a unui partid politic prin desemnarea lui Adrian Veștea fără știrea PNL.

Întrebat cum ar fi reacționat dacă președintele ar fi desemnat direct o persoană din PMP, Tomac a răspuns: „L-aş fi felicitat. Dacă acest lucru ar debloca o situaţie tensionată în ceea ce priveşte ţara, m-aş fi bucurat”.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, fără consultarea prealabilă a PNL.