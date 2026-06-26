Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, critică strategia partidelor politice în pragul negocierilor pentru formarea noului guvern, avertizând că apariția celor două propuneri concurente: Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL-USR-UDMR) – riscă să blocheze din nou Executivul în Parlament.

Într-o analiză publicată în contextul consultărilor de la ora 18:00 cu președintele Nicușor Dan, Pricopie subliniază că „tema pentru acasă” a partidelor a fost ratată din cauza orgoliilor politice.

Remus Pricopie a trecut în revistă evenimentele dintr-o săptămână extrem de tensionată, începută luni prin prăbușirea formulei guvernamentale conduse de Adrian Veștea.

Deși marți președintele Nicușor Dan a solicitat public o soluție comună și un acord scris între forțele pro-europene, partidele au preferat să vină cu variante concurente: ieri, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar astăzi, blocul PNL-USR-UDMR a răspuns cu varianta Siegfried Mureșan.

În acest context, spațiul public a început să speculeze pe seama opțiunii finale a șefului statului, abordare pe care Pricopie o consideră complet eronată.

„Cred că aceasta este o întrebare greșită. Președintele nu a cerut să i se pună pe masă două formule concurente, pentru ca apoi să asistăm, din nou, la un eșec în Parlament, indiferent pe cine ar desemna. A cerut exact contrariul: o soluție comună”, atrage atenția Remus Pricopie.

În opinia analistului, mutarea presiunii pe umerii președintelui Nicușor Dan este o tentativă a partidelor de a fugi de responsabilitate. Deși șeful statului mediază criza în limitele sale constituționale, datoria de a construi o majoritate stabilă revine strict liderilor politici.

Soluția cerută: O formulă guvernamentală agreată în comun de partidele democratice și pro-europene.

Realitatea din teren: Două tabere baricadate în spatele propriilor nominalizări, gata de confruntare.

Cu doar puțin timp înainte de începerea oficială a consultărilor programate la ora 18:00 la Palatul Cotroceni, Remus Pricopie lansează un apel la maturitate către liderii politici, cerându-le să revină la scopul inițial al negocierilor.

„Poate că, înainte de întâlnirea de la ora 18:00, de la Cotroceni, ar fi bine ca toți actorii politici să lase deoparte orgoliile și să-și aducă aminte care era, de fapt, „tema pentru acasă”. Nu să stabilească cine câștigă confruntarea, ci cum găsesc împreună o formulă de colaborare. Exact asta le-a cerut Președintele României”, a conchis Pricopie.