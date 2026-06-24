Kelemen Hunor compară negocierile pentru Guvern cu alegerea Papei

Partidele politice trebuie să găsească o formulă de guvernare indiferent de diferențele dintre ele, consideră liderul UDMR Kelemen Hunor. În opinia sa, România nu își permite o perioadă prelungită de blocaj politic.

Liderul UDMR a susținut că decizia președintelui Nicușor Dan de a lăsa partidele să negocieze și să își asume responsabilitatea formării unei majorități este justificată din perspectiva atribuțiilor șefului statului.

Potrivit lui Kelemen Hunor, fără sprijinul partidelor parlamentare nu poate exista o majoritate stabilă și nici un guvern funcțional, motiv pentru care responsabilitatea revenirii la masa negocierilor aparține formațiunilor politice.

Liderul UDMR a afirmat că, la un moment dat, ar putea fi necesară o „mediere forțată” pentru deblocarea situației politice și a făcut o comparație cu procedura prin care este ales Suveranul Pontif la Vatican.

„Eu am spus, procedural, că trebui să urmărim sau să urmăm ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși trebuie să păstrăm proporțiile. (…) Ai cerut votul cetățenilor. Ai intrat acolo, în Parlamentul României, să faci ceva bun pentru cetățeni. Sigur, nu discutăm ideologic cine ce soluție are din punct de vedere al valorilor ideologice, dar totuși trebuie să găsești o soluție dacă ai cerut votul cetățenilor. Atunci nu e o chestie de disponibilitate sau disponibilitate mai puțină în politică, trebuie să discuți. E bine să fii ferm, e bine să ții de principiile tale și asta ne lipsește de foarte multe ori, dar de discutat trebuie să discuți. Trebuie să cauți un compromis, trebuie să cauți o soluție, fiindcă nu se poate altfel. (…) Țara trebuie guvernată de cineva, iar la un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a atras atenția și asupra dificultăților economice cu care se confruntă România, în special în ceea ce privește finanțarea deficitului bugetar. El a subliniat că statul are nevoie de stabilitate politică pentru a putea gestiona provocările financiare din perioada următoare.

În opinia sa, chiar și o soluție temporară de guvernare ar putea fi necesară pentru a traversa anul 2026 și pentru a pregăti bugetul aferent anului 2027.

„Nu putem pune lacăt pe țară”, a continuat el.

Întrebat despre nivelul de încredere dintre partidele politice după experiențele recente ale coalițiilor de guvernare, Kelemen Hunor a afirmat că lipsa încrederii reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale societății românești.

Cu toate acestea, liderul UDMR consideră că formațiunile politice trebuie să colaboreze în interesul cetățenilor, chiar dacă relațiile dintre ele nu sunt ideale.

„Nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai, punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici. (…) Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliție, trebuie să lucrăm în interesul societății, până la un anumit moment, după care începe competiția politică”, a afirmat Kelemen Hunor.

Mesajul liderului UDMR vine în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități guvernamentale și al dezbaterilor privind viitoarea formulă de guvernare.