Cum a devenit AUR o forță politică. Analiza lui Kelemen Hunor

Partidul AUR a trecut printr-un proces de transformare început încă din 2024, menit să îl transforme într-o formațiune capabilă să ajungă la guvernare, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. Într-un interviu acordat publicației maghiare Maszol, acesta a vorbit despre ascensiunea partidului condus de George Simion, dar și despre actuala criză politică și perspectivele formării unui nou guvern.

Referindu-se la evoluția AUR pe scena politică, Kelemen a afirmat că ascensiunea partidului nu poate fi ignorată, în condițiile în care formațiunea și-a consolidat constant susținerea electorală în ultimii ani.

„Dacă ne uităm la numărul de voturi obținute de AUR în 2024, care l-au transformat în al doilea partid politic ca putere, acest lucru arată că AUR se bucură de o susținere socială. Să lăsăm deoparte, deocamdată, judecățile noastre de valoare. În ultimul an și jumătate, care a fost unul dificil, ei au continuat să crească în ceea ce privește susținerea. Conform sondajelor, până în 2026, AUR a devenit cel mai susținut partid parlamentar din România”, a arătat Kelemen Hunor.

„Încă din 2024 a început în mod conștient „domesticirea” AUR, (…) efortul de a-l face acceptabil în cercurile politice. Au început să construiască relații cu o parte a dreptei poloneze. Ulterior, au cooptat în structura lor politică specialiști cu care putem fi sau nu de acord, dar care sunt recunoscuți din punct de vedere profesional”, a mai spus el.

Potrivit lui Kelemen Hunor, aceste acțiuni au contribuit la transformarea AUR într-o formațiune cu ambiții de guvernare, proces care este în desfășurare și în prezent. Liderul UDMR a inclus și întâlnirea dintre George Simion și Adrian Veștea în această strategie de consolidare politică și a apreciat că poziția adoptată de AUR în raport cu PSD arată că partidul își urmărește propriul proiect politic și obiectivele pe termen lung.

„Au început să transforme AUR într-o forță capabilă să guverneze, iar acest proces continuă și astăzi. Momentul de luni, când George Simion l-a chemat pe Veștea la el, face parte din acest proces. PSD a mizat pe voturile AUR, dar nu le-a obținut. Acest lucru arată că AUR își pune în prim plan propriile interese pe termen lung”, a continuat el.

Întrebat dacă AUR ar putea intra la guvernare înaintea următoarelor alegeri, liderul UDMR a răspuns că formațiunea nu pare interesată de un astfel de scenariu în prezent, dar nu a exclus complet această posibilitate.

Kelemen Hunor a comentat și desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, apreciind că o astfel de candidatură nu putea avea succes fără susținerea deplină a partidului din care provine.

„În primul rând, trebuie să tragem concluzia că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru dintr-un partid, fără ca acesta să se bucure de sprijinul partidului, este o decizie greșită încă de la început. Aceasta presupune că intenția celui care a propus candidatura a fost aceea de a reordona raporturile de forță din interiorul partidului. Dacă nu a fost intenția președintelui, atunci a fost a celor care i-au propus o astfel de soluție. Astăzi, acest lucru nu mai poate fi făcut. Reacția partidelor parlamentare a fost, din acest punct de vedere, foarte fermă”, a mai spus liderul politic.

Kelemen Hunor susține că refacerea fostei coaliții de guvernare ar reprezenta cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, deși recunoaște că un asemenea scenariu are șanse foarte mici de a se concretiza.

„Astăzi recunosc și eu că șansele ca acest lucru să se întâmple sunt egale cu zero. Se poate lua în considerare susținerea unui guvern minoritar, pur social-democrat, bazat pe PSD. Pentru aceasta este necesar un acord de cooperare parlamentară pentru următorul semestru, care să includă adoptarea următorului buget”, a mai spus el.

Totodată, Kelemen a respins ideea că UDMR ar urma în mod automat direcția unui anumit partid și a insistat asupra independenței formațiunii pe care o conduce.

„Nu există o tradiție conform căreia UDMR să fie un „urmaș” al cuiva. La fel cum nici PNL-ul nu a fost și nu va fi vreodată în urma noastră. UDMR va continua să gândească cu capul propriu”, a afirmat acesta.

Întrebat când ar putea România să aibă un nou guvern cu puteri depline, liderul UDMR și-a exprimat speranța ca procedurile să fie finalizate până la sfârșitul lunii.

„Ar fi bine dacă săptămâna viitoare, luni sau marți, s-ar putea vota noul guvern. Președintele se va consulta marți cu partidele, după care va fi desemnat un candidat la funcția de prim-ministru, care va trebui să înceapă negocierile pentru formarea guvernului (…). La sfârșitul acestei luni ar trebui să aibă loc votul”, a încheiat el.