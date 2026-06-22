Politica

Guvernul interimar se reunește înaintea votului pentru Cabinetul Veștea. Ședință extraordinară convocată la Palatul Victoria

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Guvernul interimar se reunește înaintea votului pentru Cabinetul Veștea. Ședință extraordinară convocată la Palatul VictoriaIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se întrunește luni, de la ora 20:00, într-o ședință extraordinară desfășurată la Palatul Victoria, cu mai puțin de două ore înaintea votului de învestitură programat în Parlament pentru Executivul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Până la această oră, agenda reuniunii nu a fost făcută publică.

Guvernul interimar se reunește înaintea votului pentru Cabinetul Veștea

Ședința extraordinară a Cabinetului interimar are loc într-un moment important pentru scena politică, în condițiile în care Parlamentul urmează să se pronunțe asupra programului de guvernare și a echipei propuse de Adrian Veștea.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului este programat să înceapă la ora 21:30, când parlamentarii vor vota învestirea noului Executiv.

Până la momentul votului, premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar suplimentar pentru formarea majorității necesare.

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Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Adrian Veștea merge la discuții cu liderul AUR

Înaintea ședinței din Parlament, Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu liderul AUR, George Simion.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a transmis Adrian Veștea.

Anunțul vine în contextul în care voturile AUR sunt considerate importante în ecuația parlamentară privind învestirea noului Cabinet.

George Simion cere clarificări privind poziția față de AUR

Liderul AUR a afirmat luni că dorește o discuție directă cu premierul desemnat și cu președintele Nicușor Dan privind relația cu formațiunea pe care o conduce.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie - de voturile AUR - sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public și să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii AUR sunt extremiști”, a declarat Simion.

Tot luni, liderul AUR a reafirmat că partidul său rămâne în opoziție și continuă să susțină organizarea de alegeri anticipate. În același timp, formațiunea solicită funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu, poziție care ar deveni relevantă în eventualitatea unei proceduri de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

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