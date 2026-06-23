Cui i-a dat „șah-mat” George Simion. Explicația lui Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, că George Simion „a dat şah-mat” tuturor actorilor politici implicați în votul pentru învestirea Guvernului Veștea. Întrebat cui i se adresează această caracterizare, președintele UDMR a afirmat că toate taberele au fost puse în dificultate de strategia liderului AUR din ultimele ore înaintea votului.

Președintele UDMR a fost întrebat la Palatul Cotroceni cui i-a dat „şah-mat” George Simion în contextul votului desfășurat luni seară în Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Tuturor. Toată lumea a primit şah-mat”, a răspuns preşedintele UDMR.

Acesta a explicat că deciziile și poziționările liderului AUR au generat incertitudine până în ultimele momente înaintea votului.

„Unii aşteptau să treacă guvernul, alţii, din alte motive. Deci, asta este viaţa. Trebuie să recunoşti când primeşti şah-mat. Deci nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur şi simplu trebuie să recunoşti. Asta s-a întâmplat. Până în ultima clipă, a jucat şi a ţinut, mai ales pe cei care aşteptau voturile lor, într-o oarecare tensiune. Asta e”, a comentat Kelemen Hunor.

În cadrul declarațiilor făcute marți, Kelemen Hunor a afirmat că, din punctul său de vedere, Adrian Veștea nu ar fi trebuit să răspundă invitației lansate de George Simion cu o zi înaintea votului din Parlament.

Liderul UDMR nu a detaliat suplimentar această poziție, însă a reiterat că evenimentele din ultimele ore înaintea votului au menținut o stare de incertitudine în rândul celor care urmăreau deznodământul procedurii de învestire.

Kelemen Hunor s-a referit și la mesajul transmis luni seară în plenul reunit al Parlamentului, în timpul ședinței dedicate votului de învestitură a Guvernului Veștea.

Președintele UDMR a declarat atunci că există un singur câștigător al zilei și că rezultatul politic obținut de liderul AUR trebuie recunoscut.

”Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!”, a transmis liderul UDMR, el arătând că parlamentarii UDMR vor părăsi sala şi nu vor exprima votul.