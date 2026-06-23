Politica

Cui i-a dat „șah-mat” George Simion. Explicația lui Kelemen Hunor

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Cui i-a dat „șah-mat” George Simion. Explicația lui Kelemen HunorKelemen Hunor. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, că George Simion „a dat şah-mat” tuturor actorilor politici implicați în votul pentru învestirea Guvernului Veștea. Întrebat cui i se adresează această caracterizare, președintele UDMR a afirmat că toate taberele au fost puse în dificultate de strategia liderului AUR din ultimele ore înaintea votului.

Kelemen Hunor: „Toată lumea a primit şah-mat”

Președintele UDMR a fost întrebat la Palatul Cotroceni cui i-a dat „şah-mat” George Simion în contextul votului desfășurat luni seară în Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Tuturor. Toată lumea a primit şah-mat”, a răspuns preşedintele UDMR.

Acesta a explicat că deciziile și poziționările liderului AUR au generat incertitudine până în ultimele momente înaintea votului.

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„Unii aşteptau să treacă guvernul, alţii, din alte motive. Deci, asta este viaţa. Trebuie să recunoşti când primeşti şah-mat. Deci nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur şi simplu trebuie să recunoşti. Asta s-a întâmplat. Până în ultima clipă, a jucat şi a ţinut, mai ales pe cei care aşteptau voturile lor, într-o oarecare tensiune. Asta e”, a comentat Kelemen Hunor.

Geore Simion

Sursa: Facebook/ George Simion

Kelemen Hunor, rezervat față de întâlnirea dintre Veștea și Simion

În cadrul declarațiilor făcute marți, Kelemen Hunor a afirmat că, din punctul său de vedere, Adrian Veștea nu ar fi trebuit să răspundă invitației lansate de George Simion cu o zi înaintea votului din Parlament.

Liderul UDMR nu a detaliat suplimentar această poziție, însă a reiterat că evenimentele din ultimele ore înaintea votului au menținut o stare de incertitudine în rândul celor care urmăreau deznodământul procedurii de învestire.

Declarația făcută în Parlament după votul de învestitură

Kelemen Hunor s-a referit și la mesajul transmis luni seară în plenul reunit al Parlamentului, în timpul ședinței dedicate votului de învestitură a Guvernului Veștea.

Președintele UDMR a declarat atunci că există un singur câștigător al zilei și că rezultatul politic obținut de liderul AUR trebuie recunoscut.

”Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!”, a transmis liderul UDMR, el arătând că parlamentarii UDMR vor părăsi sala şi nu vor exprima votul.

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