Politica

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută formarea unui guvern minoritae

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Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută formarea unui guvern minoritaeKelemen Hunor. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-au întâlnit miercuri pentru a dicuta despre formarea unui guvern minoritar și desemnarea unei propuneri de premier.

Potrivit unor surse politice, întâlnirea are loc în contextul negocierilor privind configurarea unei noi formule de guvernare, după consultările de la Palatul Cotroceni.

USR respinge varianta unui guvern PSD monocolor

În paralel, USR a transmis că respinge categoric scenariul unui guvern PSD format fără sprijinul altor partide.

„Fiecare și-a spus propriile poziții (la consultări - n.r.). Care e concluzia sinteză a președintelui - asta reiese doar din postarea lui. Dar noi cu siguranță nu susținem un Guvern PSD monocolor”, au precizat surse din USR.

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Declarația vine în contextul unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora propunerea de premier ar putea veni din partea PSD.

Nicușor Dan și Dominic Fritz

Nicușor Dan și Dominic Fritz. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Scenariul unui guvern minoritar, după consultările de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, după consultările cu partidele parlamentare, că se conturează varianta unui guvern politic minoritar, susținut printr-un acord parlamentar.

„Varianta care pare să se contureze este aceea a unui Guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Acesta a precizat că partidele trebuie să demareze rapid discuțiile pentru semnarea unui acord politic și pentru formularea propunerilor de premier.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui Guvern funcțional și stabil este majoră”, a mai transmis președintele.

Negocieri politice în desfășurare

Discuțiile dintre PNL, USR și UDMR fac parte din seria consultărilor și negocierilor pentru configurarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul guvern, în condițiile în care varianta unui executiv minoritar rămâne, în acest moment, una dintre opțiunile aflate pe masă, după cum a spus Nicușor Dan.

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