Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a ironizat sâmbătă propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Declarațiile au fost făcute pe fondul discuțiilor politice dintre PNL, USR și UDMR, care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce PSD promovează varianta Sorin Grindeanu.

Lia Olguța Vasilescu l-a criticat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, susținând că acesta ar promova o variantă de premier care nu este conectată la realitatea din România.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat Vasilescu.

Primarul Craiovei a continuat criticile, punând sub semnul întrebării experiența invocată de liberali în sprijinul lui Mureșan, legată de activitatea în instituțiile europene și de gestionarea fondurilor UE.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Declarațiile vin în contextul unui blocaj politic privind formarea noului guvern, după ce o încercare anterioară de învestire a unui Executiv nu a obținut votul Parlamentului.

În acest moment, discuțiile politice se concentrează pe două variante principale: Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, și Sorin Grindeanu, propus de PSD.

În paralel, Lia Olguța Vasilescu a susținut ideea unui guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu, care ar putea trece de Parlament cu sprijinul UDMR.

Vicepreședinta PSD a descris formațiunea condusă de Kelemen Hunor drept „un partid serios” și a afirmat că voturile UDMR ar putea fi decisive în învestirea unui nou Cabinet.

Siegfried Mureșan a transmis anterior că PNL nu va susține varianta Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

„Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru”, a scris Mureșan pe Facebook.

Acesta a invocat prioritățile României, precum implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene.

„Trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a mai transmis europarlamentarul.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu s-a ajuns la un acord între partidele implicate în negocieri și a vorbit despre un nou blocaj politic.

Șeful statului a reamintit că PNL ar fi susținut anterior o formulă de guvern minoritar PSD, dar că pozițiile s-au schimbat între timp. Acesta a cerut partidelor să revină la dialog și să găsească o majoritate pentru formarea unui nou guvern.