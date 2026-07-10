TikTok a anunțat vineri că va testa noi sisteme de detectare a conținutului generat cu inteligența artificială, într-un demers care vizează conturile ce publică exclusiv videoclipuri realizate cu ajutorul acestei tehnologii. Potrivit Le Figaro, platforma urmărește reducerea conținutului de tip „AI spam”, în special pe teme sensibile precum politica, sănătatea și sfaturile financiare.

Rețeaua de socializare a anunțat că, în următoarele săptămâni, va testa îmbunătățiri ale sistemelor de detectare a inteligenței artificiale pentru identificarea conturilor care distribuie exclusiv conținut generat automat.

„În următoarele săptămâni, TikTok va testa îmbunătățiri ale sistemelor de detectare pentru a viza conturile dedicate publicării de spam generat de IA pe teme susceptibile să aibă un impact asupra încrederii publicului sau asupra bunăstării utilizatorilor”, a transmis grupul.

Potrivit Le Figaro, platforma a precizat că măsurile vizează în special conținuturile despre politică și actualitate, sănătate și sfaturi financiare. Totodată, compania consideră că acest tip de materiale afectează „vizibilitatea creatorilor originali”.

TikTok explică faptul că sunt vizate conturile care publică materiale generate de inteligența artificială de calitate redusă și foarte standardizată.

Platforma consideră că aceste conturi produc conținut concentrat pe subiecte cu risc ridicat, care pot influența încrederea publicului, și că unele dintre ele cumpără sau vând urmăritori pentru a-și crește artificial audiența.

La fel ca alte rețele sociale, TikTok se confruntă cu o creștere a numărului de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, folosite de unele conturi pentru a obține rapid un număr mare de urmăritori cu investiții minime.

Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de „AI slop”, termen folosit pentru a descrie conținuturile de slabă calitate, standardizate și uneori absurde.

Instrumentele de inteligență artificială generativă sunt utilizate și de conturi cu obiective politice sau militante, dar și în campanii de dezinformare.

AFP colaborează cu TikTok în mai multe țări, alături de peste 15 organizații specializate în verificarea informațiilor, pentru analizarea videoclipurilor care ar putea conține informații false.

Compania arată că dezvoltarea accelerată a conținutului generat de inteligența artificială poate afecta experiența utilizatorilor și îi poate determina să renunțe la platformele sociale.

În 2024, TikTok a introdus o funcție de etichetare automată a conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Ulterior, în octombrie 2025, Pinterest a anunțat că le oferă utilizatorilor posibilitatea de a filtra o parte dintre materialele generate de IA publicate pe platformă.