TikTok a anunțat că intenționează să elimine aproximativ 300 de locuri de muncă în Irlanda, în cadrul unei reorganizări globale a echipelor responsabile de siguranța platformei și moderarea conținutului, potrivit publicației britanice The Indepndent.

Compania susține că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare, care include extinderea utilizării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Consultarea privind restructurarea a început miercuri și vizează în principal angajații din Irlanda, însă TikTok a precizat că procesul implică și echipe din alte piețe, fără a preciza țările afectate.

Decizia este importantă deoarece moderatorii verifică și elimină conținutul periculos sau care încalcă regulile platformei, iar activitatea lor este organizată în funcție de limbă, nu de regiune.

Reprezentanții TikTok au declarat că reorganizarea urmărește consolidarea modelului global de funcționare al departamentului Trust and Safety și utilizarea celor mai noi tehnologii pentru creșterea eficienței moderării.

Potrivit companiei, între ianuarie și aprilie 2026, aproximativ 97% din conținutul eliminat de pe platformă a fost detectat și șters cu ajutorul sistemelor automate. De asemenea, 99% dintre materialele eliminate prin inteligență artificială au fost șterse înainte ca utilizatorii să le raporteze.

În același timp, TikTok susține că reorganizarea va include și crearea a sute de noi posturi specializate în Dublin, precum și posibilități de redistribuire pentru o parte dintre angajații afectați.

Anunțul vine într-un context în care eficiența inteligenței artificiale în moderarea conținutului continuă să fie dezbătută. Foști moderatori ai platformei au declarat că sistemele automate încă fac numeroase erori și nu sunt pregătite să înlocuiască complet intervenția umană.

Un fost angajat a explicat că algoritmii confundă frecvent gesturi banale, precum imitarea formei unei arme cu degetele, cu imagini reale care conțin arme de foc. În alte situații, sistemele identifică în mod eronat pete sau urme de pe pereți drept imagini cu sânge.

Potrivit acestuia, inteligența artificială întâmpină dificultăți și în detectarea mesajelor codificate din secțiunile de comentarii, unde utilizatorii folosesc combinații de emoji sau alte simboluri pentru a evita filtrele automate și a încălca regulile comunității.

Reducerea numărului de moderatori are loc într-o perioadă în care platformele sociale sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a proteja copiii și adolescenții de conținutul dăunător.

Anul trecut, peste 400 de angajați ai echipei Trust and Safety au părăsit birourile TikTok din Londra, iar decizia a atras critici din partea parlamentarilor britanici.

Dame Chi Onwurah, președinta Comisiei pentru Știință, Inovare și Tehnologie din Parlamentul britanic, a avertizat atunci că reducerea personalului responsabil de siguranța platformei ar putea afecta capacitatea companiei de a proteja utilizatorii.

În paralel, guvernul britanic analizează măsuri suplimentare pentru protejarea minorilor în mediul online. Premierul Keir Starmer a declarat recent că persoanele cu vârsta sub 16 ani ar putea avea acces restricționat la rețelele sociale începând din primăvara anului 2027. TikTok a transmis că este dispusă să colaboreze cu autoritățile britanice în privința acestor inițiative.