Un mecanic din Spania şi-a recâştigat dreptul de a reveni la locul de muncă după ce a fost concediat în urma unei serii de întârzieri, potrivit Noticias Trabajo.

Curtea Superioară de Justiţie din Ţara Bascilor a susținut că măsura luată de angajator ar fi fost abuzivă, considerând că sancţiunea nu ar fi proporţională cu durata întârzierilor şi cu vechimea angajatului în companie.

Muncitorul acumulase până când a fost dat afară 63 de întârzieri, inclusiv după ce fusese deja sancţionat disciplinar.

În martie 2025, compania îi transmisese un avertisment scris după ce identificase 48 de întârzieri într-o perioadă de mai puţin de trei luni. Dintre acestea, 16 depăşeau cinci minute.

În ciuda avertismentului, angajatul a mai întârziat de 15 ori între sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii mai. La 30 mai, compania a decis să-i înceteze contractul de muncă, invocând „întârzieri repetate nejustificate”, dar şi o presupusă diminuare a performanţei profesionale.

Angajatorul a arătat că randamentul mecanicului scăzuse în 2025 atât faţă de anul anterior, cât şi în comparaţie cu un coleg care ocupa un post similar. Tribunalul muncii din Vitoria-Gasteiz a considerat iniţial concedierea justificată.

Angajatul a contestat însă decizia, iar Curtea Superioară de Justiţie din Ţara Bascilor i-a dat câştig de cauză.

Judecătorii au recunoscut existenţa întârzierilor, însă au apreciat că măsura concedierii ar fi fost excesivă. Majoritatea întârzierilor durau „două până la patru minute”, iar niciuna nu depăşea zece minute, potrivit hotărârii.

Instanţa s-a folosit şi de faptul că angajatul lucra în companie din 2015. În plus, convenţia colectivă prevedea şi sancţiuni mai puţin severe, inclusiv suspendarea temporară.

„Sancţiunea maximă, şi anume concedierea, trebuie rezervată abaterilor de o gravitate şi o importanţă deosebite”, au susținut judecătorii.

Magistraţii au respins şi argumentul referitor la scăderea voluntară a productivităţii, chiar dacă angajatorul a prezentat cifre care indicau o diminuare a randamentului.

Concedierea a fost declarată abuzivă, iar compania trebuie acum să aleagă între reintegrarea mecanicului în aceleaşi condiţii şi plata salariilor datorate pe durata procedurii sau acordarea unei despăgubiri de 27.412 euro.