După 96 de zile de stare de urgență și izolare, Ţara Bascilor revine la normal, dar cu măsuri obligatorii valabile la nivel național, precum purtarea măştii de protecție, igienă și curățenie și distanțare socială.

Ceea ce diferențiază această regiune de restul Spaniei este că Executivul regional a impus o limitare a capacității la 60% pentru participarea la evenimentele culturale și sportive, accesul în parcuri și celebrarea evenimentelor, dar și la terase, restaurante și hoteluri. Excepție fac lăcașurile de cult, după ce autoritățile regionale au ajuns la un acord cu Biserica Catolică pentru 70% din capacitate.

Situația epidemiologică în Țara Bascilor este adecvată pentru a intra în această nouă normalitate, spun autoritățile, în care măsurile speciale se vor menține până la găsirea unui vaccin. După ce a avut 20.000 de cazuri de infectări cu Sars-CoV-2 și 1.600 de decese, regiunea se va confrunta, ca toate celelalte ale Spaniei, dar într-o mult mai mică măsură, cu o criză economică și o creștere a șomajului.

În același timp, partidele politice se pregătesc pentru alegerile regionale în 12 iulie. Liderul guvernului basc, Iñigo Urkullu, a precizat la o întâlnire cu reprezentanții presei străine în Spania care sunt principalele teme ale campaniei în formațiunea politică pe care o reprezintă Partidul Naționalist Basc.

„Şomajul nostru este de sub 10%, avem o rată de 9,2 procente în prezent. Obiectivul nostru cel mai important este menținerea sub 10%. Reactivarea economică este un alt obiectiv. Societatea noastră are o economie bazată pe industrie și întreprinderi mici. Trebuie să fie competitivă și trebuie să acționăm cât mai repede. Pentru a îndeplini aceste două mari obiective trebuie să avem în vedere trei teme importante: tranziția tehnologico-digitală, tranziţia ecologică și tranziția socială. Aceasta din urmă are legătură cu consecințele sanitare după pandemia de COVID-19 într-o populație îmbătrânită, în care natalitatea nu crește și în care trebuie să stimulăm mai multe echilibrul dintre muncă și viața de familie”.

Pe lângă Ţara Bascilor, alte două regiuni au renunțat la starea de ugență – este vorba despre Cantabria și Catalonia, dar și ele, cu măsuri adaptate de control al pandemiei.

Cei mai bucuroși astăzi sunt bascii, care se pot deplasa după trei luni de restricții la a doua rezidență, în regiunea Cantabria, unde mulţi au case de vacanță. În acest weekend se aşteaptă trafic intens între cele două regiuni, cu 47.000 de autoturisme pe autostrada care face legătura între cele două regiuni.

Şi în Catalonia se prevede o aglomerare a șoselelor, dată fiind apropierea Zilei de San Juan, celebrarea solstițiului de vară și a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, când obiceiul este ca oamenii să se reunească în jurul focului, mai ales pe litoral. În acest an, însă, focurile sunt interzise și accesul pe plajă este restricționat în multe provincii, pentru a evita aglomerațiile și răspândirea noului coronavirus.