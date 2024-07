Social Cometele întunecate, o reală amenințare pentru Terra? Ce au descoperit cercetătorii







O clasă ciudată de roci spațiale cunoscută sub numele de „comete întunecate” are calități atât de asteroizi, cât și de comete. Obiectele greu de observat pot reprezenta o amenințare mai mare pentru Pământ decât am crezut, potrivit unui nou studiu.

Aceste obiecte mici, care se rotesc rapid, rătăcesc în apropierea Pământului. Probabil după ce au migrat din zone mai îndepărtate ale sistemului solar. Ele ar putea fi o sursă de apă și alte elemente volatile, dar și un mare pericol.

Ce sunt cometele?

De obicei, cometele sunt foarte diferite de asteroizi. Cometele provin din regiunea cea mai îndepărtată a sistemului solar. Acolo, temperaturile sunt suficient de scăzute pentru a permite moleculelor să înghețe. Deși cometele au de obicei orbite stabile, ocazional acestea pot fi perturbate de interacțiunile gravitaționale cu planetele gigantice. Astfel, unele dintre rocile înghețate în spirală spre interiorul sistemului solar. În acest caz, căldura solară provoacă dezintegrarea lor.

Asteroizii, pe de altă parte, trăiesc de obicei în sistemul solar interior. Ei se află, de obicei, între Marte și Jupiter. Aceștia sunt mult mai stâncoși decât verii lor cometari și, prin urmare, pot supraviețui mult mai mult timp în strălucirea soarelui. Dar și asteroizii se prăbușesc ocazional pe orbite instabile care le aduc periculos de aproape de Pământ.

Există însă un al treilea tip ciudat de roci spațiale pe care astronomii au început să le identifice abia recent: cometele întunecate. Ele se comportă atât ca asteroizii, cât și ca cometele. Acum, într-o lucrare acceptată pentru publicare în revista Icarus, o echipă de astronomi a încercat să identifice originile misterioase ale cometelor întunecate.

Cometele întunecate sunt mici. Au doar câteva zeci de kilometri diametru. Ele nu prezintă degazare vizibilă sau evaporare de elemente volatile precum apa. Dar nici nu se deplasează pe orbite perfecte. În schimb, ele prezintă dovezi de accelerare „nongravitațională”. Acest lucru înseamnă că există alte forțe capabile să le ghideze ușor orbitele.

Gradul de accelerație nongravitațională a cometelor

Toate obiectele mici din sistemul solar, inclusiv asteroizii, prezintă un anumit grad de accelerație nongravitațională. Totuși, astronomii pot identifica, de obicei, cauza. De exemplu, asteroizii sunt încălziți în mod inegal de soare, ceea ce determină o deplasare mică, dar măsurabilă, a orbitelor lor.

Cercetătorii au descoperit că accelerația nongravitațională a cometelor întunecate nu este compatibilă cu încălzirea neuniformă, astfel încât trebuie să existe o altă sursă de accelerare. Echipa consideră că, într-adevăr, cometele întunecate degazează, ceea ce poate provoca propria accelerație nongravitațională, doar că la un nivel nedetectabil, potrivit livescience.com.

Ce sunt cometele întunecate

De asemenea, cometele întunecate se rotesc foarte rapid. Ele trebuie să aibă suficientă forță internă pentru a nu se rupe în bucăți. Cercetătorii au ajuns la concluzia că cometele întunecate au compoziții similare cu cele ale asteroizilor. Acestea sunt probabil rezultatul fragmentării unui obiect mai mare.

Pe baza acestor linii de dovezi, cercetătorii suspectează că cometele întunecate provin probabil din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Sunt perturbate de pe orbitele lor prin interacțiuni gravitaționale cu Saturn. Așadar, cometele întunecate sunt probabil asteroizi încărcați cu o cantitate neobișnuit de mare de molecule ușoare. Acestea din urmă se pot evapora atunci când obiectele intră în sistemul solar interior. Prin urmare, cercetătorii sugerează că cometele întunecate pot fi un posibil candidat pentru modul în care Pământul timpuriu și-a obținut apa.

Între timp, orbitele instabile ale cometelor întunecate și combinația lor improbabilă de proprietăți le fac obiecte deosebit de periculoase în apropierea Pământului. Sunt mici, rapide și greu de detectat. Mai important, cercetătorii au descoperit că nu se comportă la fel ca verișorii lor mai familiari, asteroizii și cometele, ceea ce le face imprevizibile.

Pentru a ajuta la protejarea Pământului de posibile amenințări, va trebui să studiem mult mai detaliat populațiile necinstite precum cometele întunecate, pentru a le detecta mai bine și pentru a le prezice mișcările viitoare.