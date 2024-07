Politica Nicolae Ciucă, despre șansa de a ajunge în turul doi la prezidențiale: Am mare încredere în ceea ce am realizat







Nicolae Ciucă, președintele PNL și al Senatului, a comentat recentele atacuri politice la adresa sa, subliniind importanța menținerii stabilității politice. „Aceste atacuri nu sunt nici primele și nici ultimele. Pentru mine, esențial este să asigurăm stabilitatea politică,” a declarat Ciucă.

Nicolae Ciucă răspunde acuzațiilor lui Claudiu Năsui

Nicolae Ciucă a subliniat că, în ciuda atacurilor politice, rămâne concentrat pe obiectivele sale și pe stabilitatea guvernului, demonstrând un angajament clar față de politica responsabilă și matură.

Referindu-se la acuzațiile recente, Ciucă a spus că nu merită să răspundă unor astfel de atacuri. Nicolae Ciucă, președintele PNL și al Senatului, a reacționat la acuzațiile deputatului USR Claudiu Năsui. Acesta din urmă a afirmat că președintele Klaus Iohannis a lipsit de la un dineu organizat de președintele american Joe Biden și că l-a trimis în locul său pe Ciucă, care nu a fost acceptat de organizatori. Ciucă a catalogat aceste declarații drept neadevărate și nefondate.

"Sper să se maturizeze când discută astfel de subiecte. La acest nivel, invitațiile nu sunt transferabile. Nu poți să reprezinți pe cineva dacă nu ești invitat direct pentru un asemenea eveniment. Nu s-a pus niciodată problema unui transfer de invitație. Este o abordare falsă și incorectă," a declarat Ciucă.

Întrebat dacă a încercat să intre la Casa Albă, Ciucă a negat ferm: "Doamne ferește. Absolut incorectă abordarea. Sunt astfel de momente și acuzații care, deși merită clarificate pentru că sunt false, uneori nici nu merită răspuns. Astfel de lucruri nu se întâmplă la acest nivel. Sper că tânărul nostru coleg va înțelege mai bine aceste proceduri pe măsură ce va câștiga experiență."

Lupta politică trebuie să rămână în limitele decenței

Ciucă a făcut apel la menținerea decenței în lupta politică. „Este inacceptabil să se ajungă la un asemenea nivel de contondență. Lupta politică trebuie să rămână în limitele decenței,” a subliniat el, referindu-se la întețirea atacurilor PSD împotriva miniștrilor liberali.

Întrebat despre șansele în turul doi al alegerilor, Ciucă a fost rezervat: „Este greu să spun cine va ajunge în turul doi. Fiecare dintre noi avem șansa noastră. Am mare încredere în ceea ce am realizat. Deși nu am multă experiență în conducerea unei campanii electorale, am înțeles cum funcționează aspectele interne,” a spus el. Ultimele sondaje indică o creștere a lui Ciucă în preferințele electoratului (12-14% în prezent).

Nicolae Ciucă, în discuția avută la Digi24 nu a venit cu o poziționare clară, în sensul de a arăta ce are de gând să realizeze în funcția de președinte. El nu a arătat nici care sunt elementele sale de diferențiere în raport cu ceilalți candidați.

Participarea la evenimentele internaționale

Ciucă a explicat și motivul prezenței sale în Statele Unite, unde a participat la întâlnirea NATO. „Am fost în America pentru a participa la adunarea NATO, un eveniment premergător summitului. Am avut ocazia să susțin interesele geostrategice ale României. Am fost invitat de președinte să fac parte din echipa pentru summitul NATO,” a precizat el.

Nicolae Ciucă a participat și la semnarea Acordului de asistență România-Ucraina.

El a insistat și pe faptul că în respectivul context s-a întâlnit cu colegii săi „militarii”, arătând că în campanie acesta va folosi popularitatea de care se bucură haina militară.

Ciucă despre TVA și economia României

Ciucă a abordat și subiectul taxei pe valoarea adăugată, răspunzând la temerile legate de creșterea deficitului. „Oamenii sunt îngrijorați de creșterea deficitului. Este important ca creșterea colectărilor să fie în linie cu cheltuielile bugetare,” a explicat el. Totodată, liderul PNL a explicat că partidul pe care îl conduce are o serie de linii roșii pe care le-a urmărit și de la care nu se va abate. Una dintre ele este cota unică, iar o alta este menținerea TVA la actualul nivel, susținând astfel creșterea economică.

Nicolae Ciucă a menționat și faptul că România ar trebui să-și reducă anual deficitul bugetar cu 0,7 puncte procentuale. El a precizat, la digi 24, că în perioada în care a fost la guvernare deficitul bugetar a scăzut cu 1,1 puncte procentuale.