Politica Nicolae Ciucă, alături de președintele Joe Biden la Summitul NATO. Klaus Iohannis, marele absent







București. O fotografie surprinsă la Washington în cadrul evenimentului "Ukraine Compact" de după Consiliul NATO – Ucraina, îl prezintă pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, plasat strategic în spatele protagoniștilor momentului, președinții Joe Biden și Volodimir Zelenski. Este notabil că din imaginile oficiale lipsește președintele Klaus Iohannis, ceea ce ridică întrebări cu privire la prezența sa și la implicarea României în acest context internațional crucial.

Nicolae Ciucă, alături de președintele Joe Biden la Summitul NATO

În fotografie se poate observa că majoritatea oficialilor prezenți sunt șefi de stat sau de guvern din statele membre NATO, Nicolae Ciucă fiind singurul care nu deține o astfel de calitate. Această situație ridică întrebări cu privire la statutul său în cadrul evenimentului, având în vedere că el reprezintă un partid politic și nu funcția supremă de conducere a țării.

De asemenea, nu este clar cum a ajuns președintele PNL pe scenă alături de ceilalți lideri, având în vedere că România a fost oficial reprezentată la Consiliul NATO – Ucraina de președintele Klaus Iohannis. Această discrepanță sugerează o posibilă confuzie în ceea ce privește protocolul sau o alegere strategică a organizatorilor, lăsând loc pentru speculații asupra rolului său în acest context internațional.

Nicolae Ciucă: Un summit NATO este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanți ai tuturor aliaților noștri militari cheie

Fotografie de familie realizată la Washington la un eveniment numit ”Ukraine Compact” după Consiliul NATO – Ucraina îl arată pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, chiar în spatele protagoniștilor momentului, președinții Joe Biden și Volodimir Zelenski. Din fotografiile oficiale realizate atât de Agenția France Presse, cât și de EPA lipsește președintele Klaus Iohannis.

Nicolae Ciucă a postat pe Facebook un mesaj clar privind importanța diplomatiei, subliniind că mulți politicieni din România cred că politica poate fi realizată prin postări pe rețele sociale și apariții televizate. El a evidențiat că diplomația, în special cea militară, se bazează pe principii complet diferite. Un summit NATO, în special unul organizat de SUA, reprezintă o oportunitate esențială pentru a interacționa cu aliații strategici și pentru a promova interesele naționale, în special în contextul securității pentru flancul estic al NATO.

În mesajul său, Ciucă a subliniat că prezența sa la summituri nu se limitează doar la îndatoririle oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, ci include și întâlniri neoficiale, esențiale pentru consolidarea relațiilor diplomatice. El și-a exprimat angajamentul față de țară, menționând că aceste demersuri sunt o continuare a serviciului său în forțele armate, demonstrând astfel că participarea sa la astfel de evenimente este motivată de dorința de a contribui la securitatea națională.

„Un summit NATO, mai ales dacă este găzduit de SUA, este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanți ai tuturor aliaților noștri militari cheie și pentru a susține interesul național pentru mai multă securitate pentru noi și pentru întregul flancul estic al NATO. Iar cei mai buni oameni pentru a face acest lucru sunt cei cu expertiză, experiență și o gamă largă de contacte. Din aceste motive, am participat nu numai la îndatoririle mele oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, la care am luat cuvântul pe 9 iulie, ci și la o serie de reuniuni și întâlniri neoficiale. Și o fac pentru a-mi servi țara, la fel cum am făcut-o în toți anii petrecuți în forțele armate”, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

Cine a fost alături de Klaus Iohannis la Summitul NATO

Reamintim că președintele Klaus Iohannis l-a avut alături pe Nicolae Ciucă în deplasarea sa la Washington, fiind parte a delegației oficiale care a inclus și alți membri importanți, precum ministrul de Externe Luminița Odobescu, ministrul Apărării Angel Tîlvăr, consilierii prezidențiali și ambasadorii la NATO și la Washington. Nicolae Ciucă a fost prezent în majoritatea fotografiilor de la summiturile NATO, evidențiind astfel rolul său activ în cadrul delegației și angajamentul față de politica externă a României.

În plus, Nicolae Ciucă și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din partea PNL, ceea ce subliniază ambițiile sale politice pe termen lung. Cu toate acestea, decizia finală cu privire la candidatura sa va fi luată de liberali în cadrul congresului programat pentru luna septembrie. Această situație sugerează o intensificare a activităților politice și o strategie bine gândită în contextul viitoarelor alegeri.