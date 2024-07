Politica Nicolae Ciucă, de la Washington: România va beneficia de echipamente și tehnologii de apărare de ultimă generație







România. Nicolae Ciucă a fost prezent la consultările din cadrul summitului de la Washington. În urma participării sale la eveniment, șeful PNL a transmis un mesaj tranșant, făcând referire la alți colegi de pe scena politică românească.

Nicolae Ciucă, mesaj tranșant pentru politicieni

Reprezentantul Partidului Național Liberal a discutat cu lideri militari din țările aliate NATO. După evenimentul de la Washington, Nicolae Ciucă a publicat mai multe imagini de la summit, însă a transmis și un mesaj tăios la adresa clasei politice.

Conform șefului Senatului, aleșii ar trebui să știe că politica nu se poate face „prin postări pe Facebook şi zgomot la TV”.

„Unii politicieni din România cred că politica se poate face prin postări pe Facebook şi zgomot la TV, dar diplomaţia, în special diplomaţia militară, funcţionează pe baze foarte diferite”, a spus Nicolae Ciucă.

Despre diplomația militară

Șeful Senatului a menționat că diplomația militară are la bază principii diferite față de cea economică sau politică.

„Din aceste motive, am participat nu numai la îndatoririle mele oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, la care am luat cuvântul pe 9 iulie, ci şi la o serie de reuniuni şi întâlniri neoficiale. Şi o fac pentru a-mi servi ţara, la fel cum am făcut-o în toţi anii petrecuţi în forţele armate”, a mai spus șeful Senatului.

Achiziții importante

Nicolae Ciucă a declarat că România este în proces de achiziție a sistemelor de apărare Patriot și Himars, sistemele de rachete de apărare de coastă și a avioanelor F-35. În viziunea sa, aceste tehnologii sunt esențiale pentru apărarea țării noastre.

„Sunt în proces de finalizare a achiziției patru sisteme și mai sunt planificate încă trei. De asemenea, se finalizează capabilitatea Himars și sistemele de rachete de apărare de coastă. Sunt echipamente și tehnologii de ultimă generație care sunt esențiale, după cum vedem, și mă bucur că la vremea respectivă am avut viziunea să putem să ne îndreptăm către astfel de proiecte de dotare a Armatei Române. Iar în acest moment la nivelul Ministerului Apărării Naționale știți că au fost chiar informații de presă legate de demersurile pentru achiziția de avioane F-35. Este vorba de avioane de generația a cincea, dar pentru aceasta România nu putea să asigure trecerea profesională, pregătirea piloților și a tehnicienilor doar pe 17 avioane”, a mai spus acesta.

Nicolae Ciucă, despre consolidarea apărării

„A fost achiziționat, este un proces de sosire în țară un nou lot de avioane F-16 din Norvegia, care vor veni și cum vor completa capabilitatea avioanelor de generația a patra, asigurându-se astfel ecartul de timp necesar pentru ca până la sosirea avioanelor F-35 să putem să facem trecerea”, a precizat fostul Șef de Stat Major.

NATO va sprijini financiar crearea coridorului terestru România - Bulgaria - Grecia. Potrivit liderului PNL, acesta reprezintă un traseu pentru aprovizionarea cu combustibil, echipe”.