Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere

Fostul director general al Electrocentrale București (ELCEN), Claudiu Crețu, al cărui mandat a încetat de drept în urmă cu aproximativ o lună, ar fi transmis o solicitare oficială prin care cere angajarea într-o funcție din cadrul companiei, potrivit informațiilor obținute pe surse de Mediafax.

Claudiu Crețu ar dori să revină în compania pe care a condus-o până în urmă cu aproximativ patru luni, când a fost suspendat din funcția de director general, în urma unor percheziții care au dus la plasarea sa sub control judiciar.

Direcția Națională Anticorupție anunțase, la 9 septembrie 2025, că doi membri ai conducerii ELCEN sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit DNA, Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită, iar Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, director comercial, pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită și una de luare de mită.

Măsura controlului judiciar a fost ulterior prelungită cu încă două luni și este în continuare în vigoare.

Contractul lui Claudiu Crețu a încetat la data de 8 decembrie, nu prin revocare, ci ca urmare a împlinirii termenului legal de 90 de zile de inactivitate. În aceeași zi, Consiliul de Administrație al ELCEN a decis prelungirea cu cinci luni a mandatului celui de-al doilea director general provizoriu numit după plasarea lui Crețu sub control judiciar.

Mai exact, Mirela-Adriana Pavel a fost desemnată director general provizoriu începând cu 8 noiembrie 2025, pentru o perioadă inițială de două luni, care ar fi urmat să expire la 3 ianuarie.

Potrivit surselor Mediafax, la scurt timp după încetarea mandatului său, Claudiu Crețu ar fi transmis conducerii companiei o cerere pentru ocuparea unui alt post, corespunzător pregătirii sale profesionale. Solicitarea nu a fost respinsă imediat, însă actuala conducere a cerut clarificări de la procurorii DNA pentru a stabili dacă o eventuală angajare este permisă legal, având în vedere că solicitantul se află sub control judiciar într-un dosar care vizează compania.

Situația este cu atât mai delicată cu cât condițiile impuse prin măsura controlului judiciar prevăd restricții privind contactul cu foști colegi din instituție.

Conform CV-ului publicat pe site-ul ELCEN, încă activ, Claudiu Crețu se descrie ca fiind „manager recunoscut în sectorul energetic românesc, cu integritate morală și principii fundamentale în activitatea curentă. Bine conectat la mediul economic și legislativ. Abilități de lider, cu capacitate de a gestiona situații critice și conflictuale, cu soluții inovatoare de atingere a obiectivelor. Dinamic și flexibil, conectat la factorii decizionali majori, capabil să construiască o echipă în care fiecare membru să performeze. Comunicare persuasivă, empatică, ca rezultat al unei gândiri sintetice cu focus pe probleme esențiale.”

Primul său loc de muncă a fost în perioada 2005–2013, ca ofițer de protecție internă și activități de prevenire și control în Ministerul Administrației și Internelor. În 2021 a ajuns director general al Termoenergetica, iar în septembrie 2023 a fost numit director general al ELCEN.

Cu o poziție dominantă pe piața energiei termice, ELCEN joacă un rol esențial în alimentarea sistemului de termoficare al Capitalei. Compania deține aproximativ 40% din producția națională de energie termică și acoperă aproape 90% din necesarul de agent termic al Bucureștiului, livrând căldură către circa 550.000 de apartamente. Totodată, ELCEN contribuie și la producția de energie electrică, cu aproximativ 5,3% din totalul realizat la nivel național.

Societatea este controlată în proporție de 97,51% de Ministerul Energiei, restul de 2,49% fiind deținut de SNGN Romgaz. ELCEN deține patru termocentrale în București – CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu – cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și o capacitate termică de 4.375,25 Gcal/h.